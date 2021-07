Rent A Girlfriend: i disegni dell’autore per supportare la nazionale di calcio giapponese

Reiji Miyajima, l’autore del manga Rent A Girlfriend, edito in Italia dalla casa editrice J-POP, mentre la prima stagione dell’adattamento anime è attualmente disponibile su Crunchyroll, ha disegnato due illustrazioni speciali per supportare la squadra nazionale di calcio giapponese alle Olimpiadi di Tokyo 2020.

I disegni rappresentano due delle quattro protagoniste del manga, ovvero Chizuru e di Ruka, e sono stati pubblicati sull’account Twitter ufficiale dell’autore, insieme a un suo incoraggiamento alla squadra di calcio locale.

Nel Tweet possiamo infatti leggere:

Rent A Girlfriend (Kanojo, okarishimasu) è un manga di Reiji Miyajima serializzato dal 12 luglio 2017 sulle pagine della rivista settimanale Weekly Shonen Magazine edita da Kodansha e tutt’ora in corso. In Italia i diritti sono stati acquistati dalla casa editrice J-POP che ne ha iniziato la pubblicazione a partire dal 24 febbraio 2021. Attualmente sono disponibili i primi 3 volumi.

Quando Kazuya viene lasciato dalla sua ultima fidanzata, si sente così disperato da… rivolgersi a un servizio online per affittarne una nuova su misura! Incontra così Chizuru, una fanciulla tanto carina e dolce da non crederci. Sarà davvero oro quello che luccica o nella “vita reale” Chizuru potrebbe non essere altrettanto amabile?