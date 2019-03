Marvel presenta History of the Marvel Universe di Mark Waid

La Marvel Comics ha rivelato alcune tavole della miniserie History of the Marvel Universe, fumetto che arriverà il prossimo luglio

La Marvel Comics ha rivelato alcune tavole della miniserie History of the Marvel Universe, fumetto che arriverà il prossimo luglio (negli Stati Uniti) scritto da Mark Waid e disegnato da Javier Rodriguez e Alvaro Lopez (copertine di Steve McNiven).

La serie sarà composta da sei numeri e racconterà la storia dell’universo creato dalla Casa delle Idee nel corso dei suoi anni di vita, marcando soprattutto personaggi iconici o vecchie glorie ormai non presenti nei fumetti odierni. I sei numeri si prefiggono l’obiettivo di raccontare alcune storie legate proprio all’evoluzione della Marvel, partendo dagli esordi fino ai giorni d’oggi.

Dalla copertina possiamo vedere come l’accento sia messo su eroi e villain storici come Silver Surfer, Thor, Galactus, ma anche un giovane Wolverine o Rawhide Kid. Ma ancora, non mancheranno passaggi storici della continuity Marvel come la battaglia contro il Distruttore o le Gemme dell’Infinito (protagoniste nell’ultimo film Avengers: Infinity War e nel prossimo Avengers: Endgame. Ma ancora, possiamo vedere il Tribunale Vivente, la Fenice Preistorica, Odino, i Celestiali e tanti altri dettagli che faranno felici i fan della Marvel. Ecco le parole dell’Executive Editor Tom Brevoort:

History of the Marvel Universe è proprio ciò che mostra la copertina: una fantastica storia che copre tutti gli eventi importanti della Storia della Marvel, dal Big Bang alla morte dell’universo. Non si tratta di un’enciclopedia, ma di una vera e propria serie Marvel nuova che crea un contesto attorno a questi eventi apparentemente slegati. Come tutti i progetti precedenti, sarà anche un posto dove scoprire tutti i cosa e il quando di eventi storici per la continuity Marvel. Anche i lettori che pensano di sapere tutto quanto troveranno sorprese e segreti, accompagnato il tutto con dei disegni che sono un piacere per gli occhi sia per i nuovi lettori della Marvel che per i fan storici.

Annunciato lo scorso weekend durante il C2E2 2019, le tavole sono arrivate su internet grazie ai post social di Javier Rodriguez e del vice presidente Ryan Penagos (e successivamente proposte dal sito ufficiale).