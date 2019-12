Merak Beta Hagen, il nuovo Myth Cloth EX di Tamashii Nations

Merak Beta Hagen, è conosciuto in Italia con il nome di Artax ed è il prossimo God Warriors annunciato da Tamashii Nations per la linea Saint Cloth Myth EX dedicata alla saga di Asgard. A differenza del precedente modello, Alpha Siegfried, finalmente uscito proprio in questi giorni, non è trascorso molto dalle prime immagini al suo annuncio ufficiale il che fa intendere che il gruppo di Tamashii Nations ha finalmente ingranato la marcia giusta e iniziato a lavorare in serie a questa amatissima serie alternandola ai Generali di Nettuno proprio come avvenuto per i vecchi myth cloth.

Merak Hagen è un personaggio immaginario dell’anime I Cavalieri dello zodiaco e fa parte insieme agli altri God Warriors della casta di guerrieri protettori di Asgard e fedeli a Odino e alla sua sacerdotessa Ilda di Polaris. La sua Cloth rappresenta il cavallo Sleipnir, figura mitologica norrena a otto zampe e alla stella β-Merak dell’orsa maggiore. La caratteristica di questo affascinante personaggio è quella di poter controllare sia le energie calde che fredde, un dualismo di energie fatale per ogni avversario. Non a caso, anche la sua armatura, è colorata di rosso e argento per evidenziarne questa letale caratteristica.

La serie Myth Cloth EX è la più recente incarnazione delle action figure dedicate ai mitici Cavalieri dello Zodiaco e vede una completa riprogettazione dei modellini usciti in precedenza. A differenza dei normali Myth Cloth, infatti, risultano molto più posabili e accurati. Ovviamente sono dotati di numerosi accessori e parti intercambiabili nonchè dotati della duplice possibilità di esporre il personaggio sia a Totem che a cavaliere con armatura sul personaggio snodabile, il tutto come sempre frutto come sempre di gran progettazione del gruppo giapponese.

Merak Beta Hagen sarà alto quasi 18 cm, poco più di un normale Myth Cloth. Il suo prezzo sarà, come per Dubhe Orion, di 11.000,00 Yen con uscita fissata per Maggio 2019 (e nei mesi successivi in italia grazie al distributore ufficiale Cosmic Group).