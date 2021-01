Michael Jackson Smooth Criminal, la statua 1/3 di Pure Arts

L’azienda Pure Arts, di cui in passato vi abbiamo mostrato alcuni pezzi tratti da Assassin’s Creed, ha da poco annunciato un nuovo prodotto, basato su Michael Jackson Smooth Criminal, tratto dal celebre videoclip del singolo estratto dall’album Bad. Si tratta di una statua in resina in scala 1/3, un vero colosso che immortala Michael nella sua iconica posa che gli ha permesso nel 1988 di vincere numerosi premi.

Il video, che inizialmente doveva essere ambientato nel vecchio West, è ambientato in un night club degli anni trenta. Il videoclip, uscito prima nel 1988, venne anche utilizzato anche per il lungometraggio Moonwalker, per il quale era stato originariamente creato, anche se la versione lunga aveva una durata di oltre 9 minuti mentre quella breve era circa la metà. Il testo della canzone suggerisce che non sia Michael Jackson il criminale ma piuttosto l’investigatore che gli sta dando la caccia.

Every time I try to find him,

he’s leaving no clues, left behind him,

And they had no way of knowing,

of the suspect, or what to expect

Questo ribaltamento di ruoli si è compreso solo grazie alla versione integrale inclusa in Moonwalker dato che nella versione breve non è inclusa e nemmeno in nessuna delle nuove riedizioni successive. Nel video Michael Jackson è vestito di un completo bianco gessato con camicia azzurra che, da quanto appreso, parrebbe essere un omaggio al celebre ballerino Fred Astaire che a sua volta lo ha indossato in una sua vecchia esibizione.

La resina prodotta da Pure Arts sarà un vero e proprio omaggio ad una colonna portante della musica pop e quindi per forza di cose anche della cultura pop e la posa scelta, così iconica e così rappresentativa di Michael Jackson è un autentico esercizio di stile da parte del team creativo. Gli abiti, frutto di un minuzioso lavoro di sartoria sono realizzati con le migliori stoffe e materiali replicando perfettamente quello indossato dal re del pop. La Statua uscirà a fine Novembre 2021 in due versioni normale e deluxe, quest’ultima conterrà anche il Jukebox che vediamo nel videoclip. Il Prezzo? Scopritelo da soli ma per un pezzo del genere…forse non è nemmeno tanto.