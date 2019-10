Michelle Pfeiffer potrebbe far parte del cast di Ant-Man 3

L'attrice Michelle Pfeiffer dichiara di voler partecipare a un terzo film dedicato al supereroe Marvel Ant-Man, se questo si farà.

Durante la Fase 4, i Marvel Studios produrranno molti film e show televisivi come Black Window, Eternals e un terzo capitolo di Spider-Man. Anche se non sono stati ancora confermati, nella lista di film Marvel che vedremo in un prossimo futuro ci saranno, con ogni probabilità, un secondo capitolo di Black Panther e un altro dedicato a Captain Marvel. Niente si è ancora detto circa la realizzazione di Ant-Man 3 ma, recenti indiscrezioni da parte dell’attrice, vorrebbero Michelle Pfeiffer nel cast.

A tal proposito è proprio Michelle Pfeiffer a rilasciare delle dichiarazioni durante il red carpet per la premiere dell’ultimo Maleficent, e si dice entusiasta dell’eventualità di prendere parte al progetto di Ant-Man 3 se questo si farà.

Michelle Pfeiffer is down for a third #AntMan pic.twitter.com/bWGQ6uN0Hq — Variety (@Variety) October 1, 2019

L’attrice, tra poco al cinema con il secondo capitolo di Maleficent, ai microfoni di Variety dichiara: “È possibile (che io prenda parte a Ant-Man 3), se il film ci sarà”.

Sull’eventualità di un terzo capitolo di Ant-Man si è pronunciato anche Pyton Reed, dicendo di aver pensato ad una trilogia per l’eroe di casa Marvel e di avere molti nodi da sbrigliare in un nuovo film.

Vi ricordiamo quali sono i prossimi progetti Marvel già confermati, al contrario di Ant-Man 3: Black Window (Primo Maggio 2020), The Eternals (6 Novembre 2020), The Falcon and The Winter Soldier (fine 2020), Shang-Chi and The Legend of the Ten Rings (12 Febbraio 2021), WandaVision (per Disney+ a partire dalla primavera 2021), Loki (primavera 2021), Doctor Strange in the Multiverse of Madness (7 Maggio 2021), Spider-Man 3 (16 Luglio 2021), What if…) (estate 2021), Hawkeye (fine 2021), Thor: Love and Thunder (5 Novembre 2021). Le produzioni non ancora confermate vedono due film dedicati, come già detto, a Black Panther e Captain Marvel.