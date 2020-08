Mimic: la serie TV sarà diretta da Paul W.S. Anderson

Mimic è un film di Guillermo del Toro del 1997 divenuto, ormai, un cult tra le pellicole di genere che mescolano horror e fantascienza. Oggi apprendiamo la notizia (riportata da Deadline che potete leggere a questo link) secondo la quale è in produzione la serie TV tratta dal film di del Toro e a dirigerla sarà Paul W.S. Anderson (Resident Evil, Event Horizon, Mortal Kombat).

Non sembra che Guillermo del Toro sia coinvolto nel progetto mentre la scrittura della sceneggiatura è stata affidata a Jim Danger Gray, famoso per aver scritto Orange Is the New Black, il quale comparirà anche in veste di showrunner e produttore esecutivo. La storia è basata su un racconto di Donald A. Wollheim, dal titolo Mimic, e racconta di alcuni insetti geneticamente modificati che si evolvono e sviluppano la capacità di imitare le loro prede umane. Gli uomini, d’altro canto, dovranno lottare per impedire agli insetti di prendere il controllo.

Questo è sicuramente il progetto più ambizioso della Miramax TV da quanto Marc Helwig è stato nominato a capo dell’azienda. E sembra che la strategia di Helwig sia proprio quella di andare a prendere soggetti dalla grande cineteca Miramax e trasformarli in nuovi prodotti televisivi.

In una recente dichiarazione, Helwig ha detto: “Miramax TV non potrebbe essere più entusiasta di lavorare con Paul Anderson, Jeremy Bolt e Jim Danger Gray su Mimic. Paul è uno dei più importanti cineasti della sua generazione ed è grande il suo contributo al genere fantascientifico. Siamo entusiasti di trasformare in uno show televisivo una nuova e audace interpretazione di un classico della cinematografia di fantascienza. Non riuscivo a pensare a uno scrittore migliore per dare vita a questo progetto se non, appunto, Jim Danger Gray, di cui ho ammirato a lungo il lavoro“.

Gray ha poi ribadito: “Mimic esplora l’incubo in cui gli insetti possano prendere il sopravvento sulla specie umana. L’orrore corporeo, l’ansia solo a pensare che un insetto possa vivere dentro di noi, sono temi al centro del progetto di Mimic, insieme alla morte della verità e alla negazione della scienza, condito tutto con il tema dell’ascesa del diritto personale. L’attualità del progetto è proprio la disamina di come la nostra società venga quotidianamente divorata viva da un’emergenza che sta mettendo a nudo le sue maggiori insicurezze e fallimenti“.