MODOK – prime immagini e clip della serie animata Marvel

EW ha fornito, nel tardo pomeriggio di ieri, il primissimo sguardo a MODOK con alcune immagini in anteprima. Si tratta di una serie animata realizzata in stop-motion che debutterà su Hulu in momento imprecisato del 2021 con protagonista il pittoresco villain Marvel.

Mentre nella notte italiana è arrivata la primissima clip direttamente dal NYCC:

Nel cast di MODOK troviamo Patton Oswalt nei panni del protagonista, Aimee Garcia (Lucifer) nei panni di sua moglie Jodie; Ben Schwartz (Parks and Recreation) nel ruolo del figlio stravagante Lou e Melissa Fumero (Brooklyn Nine-Nine) nei panni della figlia Melissa, che somiglia in maniera inquietante a suo padre.

Eccovi invece le immagini:

MODOK – la sinossi e le dichiarazioni del produttore

Ecco come MODOK viene presentata nella sinossi ufficiale:

In Marvel’s MODOK, il supercriminale megalomane M.O.D.O.K. (Patton Oswalt) ha coltivato a lungo il sogno di conquistare, un giorno, il mondo intero. Ma dopo anni di battute d’arresto e fallimenti combattendo contro gli eroi più potenti della Terra, M.O.D.O.K. ha portato la sua malvagia organizzazione A.I.M. al fallimento. Estromesso dal ruolo di leader dell’ A.I.M., occupato dal suo infelice matrimonio e dalla sua vita familiare, l’organismo mentale progettato solo per uccidere è pronto ad affrontare la sua più grande sfida: una crisi di mezza età!

Parlando con EW, il produttore Jordan Blum ha dichiarato:

Ovviamente amiamo il personaggio, questo grande cattivo che cerca sempre di conquistare il mondo e gestire la sua malvagia organizzazione, l’A.I.M. Il design di Jack Kirby è così assurdo e mostruoso che abbiamo pensato: dove va questo ragazzaccio di notte? Ha una casa e fa tutte le cose banali che si fanno di solito? Ha una famiglia di cui non abbiamo mai saputo nulla? Più ne parlavamo, più ci faceva ridere l’idea, poi abbiamo cercato di capire come sarebbe stata la famiglia, chi sposerebbe un tipo come MODOK e quanto sarebbe difficile essere suo figlio o essere una figlia che ha le sembianze di MODOK. Se stai facendo una serie su un supercriminale, devi presentare qualcosa di più malvagio che lo affronti, come la routine e la burocrazia. una cosa è cercare di uccidere Iron Man, ma è un’altra quando devi affrontare tutta quella burocrazia aziendale.