Grandi notizie per i fan europei e britannici della WWE. La Compagnia di Stamford ha appena annunciato che Money In The Bank, uno degli eventi di punta della programmazione annuale, si terrà sabato 1 luglio 2023 alla 02 Arena di Londra (il primo Premium Live Event nella capitale britannica in oltre due decenni).

Money In The Bank vedrà la partecipazione delle più grandi Superstar della WWE e porterà nel Regno Unito, per la prima volta nella storia, i Money In The Bank ladder match: ogni vincitore riceverà una valigetta contenente un contratto per un incontro valido per il titolo massimo in un momento e in un luogo a sua scelta entro l’anno successivo. “L’O2 è una delle location più importanti del mondo e la sede perfetta per Money In The Bank. Siamo entusiasti di portare uno dei nostri eventi ‘Big 5’ nel Regno Unito e non vediamo l’ora di dare il benvenuto al WWE Universe a Londra il 1 luglio”, ha dichiarato Dan Ventrelle, EVP, Talent della WWE. “Siamo onorati di ospitare il primo Money In The Bank nel Regno Unito qui all’O2”, ha dichiarato Christian D’Acuña, Senior Programming Director dell’O2. “Non vediamo l’ora di riaccogliere i fan della WWE all’O2 quest’estate per una serata indimenticabile con alcune delle più grandi Superstar della WWE”.

L’annuncio arriva a seguito dell’enorme successo di Clash At The Castle a Cardiff nel settembre 2022, il primo grande evento WWE in uno stadio del Regno Unito dal 1992. Clash At The Castle ha battuto numerosi record, tra cui quello di essere il Premium Live Event internazionale più visto nella storia della WWE, con il più grande incasso europeo di sempre e il merchandising più venduto per un evento diverso da WrestleMania.

Inoltre, i “WWE Money In The Bank Priority Pass” ufficiali sono disponibili ora attraverso il partner esclusivo On Location a questo link o chiamando il numero +1-855-346-7388, dando ai fan l’opportunità di acquistare i pacchetti di biglietti prima che vengano messi in vendita al pubblico. Il “Money In The Bank Priority Pass” offre ai fan la possibilità di essere a bordo ring per ogni momento esaltante, compresi posti a sedere premium, ospitalità pre-show all-inclusive con apparizioni di Superstar WWE, opportunità di foto a bordo ring, un poster autografato, merchandise esclusivo, due notti in sistemazioni deluxe e molto altro ancora. Ulteriori informazioni su Money In The Bank saranno annunciate nelle prossime settimane. Per saperne di più sulla registrazione alla prevendita generale dei biglietti, visitare il sito: https://www.wwe.com/mitb2023- presale-registration.