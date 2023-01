Tragica fatalità nella nottata italiana: è morto Jay Briscoe. L’attuale campione di coppia della Ring of Honor aveva 38 anni ed è stato vittima di un incidente stradale di cui al momento non si conoscono i dettagli. Jay Briscoe, vero nome Jamin Pugh, esordì nel 2000 come wrestler professionista e ha lavorato sempre in coppia con suo fratello Mark (vero nome Mark Pugh): come Briscoe Brothers avevano riconquistato i ROH Tag Team Championships lo scorso dicembre in un bellissimo double dog collar match contro gli FTR nell’evento ROH Final Battle. Jay Briscoe lascia una moglie e un figlio tredicenne.

È morto Jay Briscoe: la carriera di un grande campione

Il nome di Jay Briscoe sarà per sempre associato a quello della ROH in cui esordì nel 2000 appena maggiorenne nel primissimo evento della federazione, The Era of Honor Begins. Nella federazione, ora di proprietà di Tony Khan, ha vinto insieme al fratello Mark i titoli di coppia per ben 13 volte. Oltre questo importante traguardo, sempre in ROH, Jay è stato ROH World Six-Man Tag Team Champion, con il fratello Mark e il leggendario Bully Ray (Bubba Ray Dudley dei Dudley Boyz) e per ben due volte ROH World Champion sconfigge nella prima occasione Kevin Steen (il Kevin Owens della WWE) e poi Michael Elgin.

Attivissimi nella scena indipendente dei primi anni 2000, i Briscoe Brothers sono stati fra gli altri campioni di coppia in CZW, JAPW, FIP, UXW. Varcando i confini degli Stati Uniti sono stati anche IWGP Tag Team Champions e due volte 6-man Tag Team Never con Toru Yano in NJPW, sempre in Giappone per la Pro-Wrestling NOAH sono stati GHC Junior Heavyweight Tag Team Champions. Recentemente avevano aggiunto al loro palmares anche i titoli di coppia di IMPACT! Wrestling.

I Briscoe Brothers sono considerati uno dei migliori tag team del 21° secolo, nel 2017 hanno vinto il premio come migliore tag team della rivista Wrestling Illustrated e sono stati indotti nella Hall of Fame della Ring of Honor nel 2022.