Il momento tanto atteso è finalmente giunto. Durante l’apposito panel, tenutosi poche ore fa nell’iconica sala H del San Diego Comic-Con, i presenti hanno potuto assistere al primo trailer ufficiale di Dungeons & Dragons: L’onore dei Ladri, film basato sul gioco di ruolo che non ha bisogno di presentazioni.

Il primo trailer di Dungeons & Dragons: L’onore dei Ladri

Nel video è possibile scorgere in azione i principali personaggi, tra cui il bardo interpretato da Chris Pine, la barbara interpretata da Michelle Rodriguez e l’elfo mago nei cui panni si cela Justice Smith. Nel cast troviamo anche Regé-Jean Page nei panni di un combattente e Sophia Lillis in quelli di un tiefling, razza umanoide che discende da creature infernali.

Il villain sarà invece interpretato da Hugh Grant. Dungeons & Dragons: L’onore dei Ladri è diretto da Jonathan Goldstein e John Francis Daley. Il film non avrà alcun collegamento con la trilogia uscita nei primi anni 2000 e presenterà una storia del tutto originale. Ogni personaggio avrà una classe differente e abilità specifiche.

Questa la sinossi ufficiale: Un affascinante ladro e un gruppo di improbabili avventurieri intraprendono un’epica rapina per recuperare una reliquia perduta, ma le cose vanno pericolosamente male quando si scontrano con le persone sbagliate. Dungeons & Dragons: L’onore dei ladri porta sul grande schermo il ricco mondo e lo spirito ludico del leggendario gioco di ruolo in un’avventura esilarante e ricca di azione.

Nel trailer appaiono anche diverse creature iconiche del gioco di ruolo. Durante il panel i registi hanno spiegato che ci saranno tante chicche per i fan, rivelando di aver lavorato a stretto contatto con Wizards of the Coast per mantenere il feeling del gioco di ruolo. Compariranno anche i personaggi del cartone animato in un simpatico cameo.

Dungeons & Dragons: L’onore dei Ladri uscirà nelle sale il 3 marzo 2023, distribuito da Paramount Pictures. Se il film dovesse rivelarsi un successo, l’obbiettivo di Paramount è quello di dare vita a un vero e proprio franchise. Dungeons & Dragons è tornato di recente alla ribalta anche grazie alla quarta stagione di Stranger Things: le ricerche online su come giocarci sono aumentate del 600% da maggio. Numeri davvero impressionanti che testimoniano la popolarità di un franchise senza tempo.