My Hero Academia: Gege Akutami (Jujutsu Kaisen) disegna Eraserhead

Shota Aizawa, il cui nome da eroe, Eraserhead, è una citazione dell’omonimo film diretto da David Lynch, è uno degli insegnanti del Liceo Yuei di My Hero Academia. Questo emblematico personaggio è stato oggetto di un recentissimo tributo da parte di Gege Akutami, il mangaka creatore dei testi e delle tavole di Jujutsu Kaisen.

Eraserhead visto da Gege Akutami

Il creatore di Jujutsu Kaisen Gege Akutami è un grande fan di My Hero Academia e del suo autore, Kohei Horikoshi: Akutami ha espresso parole davvero lusinghiere per elogiare Horikoshi e il suo lavoro, celebrati dalla prima mostra d’arte dedicata a My Hero Academia e inaugurata in Giappone per celebrare il quinto anniversario dell’anime.

Oltre a questo, Gege Akutami ha voluto tributare ancora una volta Kohei Horikoshi disegnando la propria versione dell’eroe professionista e insegnante di My Hero Academia Eraserhead. Come notato da @IDuckyx su Twitter, Akutami ha dato il suo tocco oscuro al già non proprio solare Aizawa. Date un’occhiata voi stessi:

Ma c’è una connessione molto più profonda tra Eraserhead e Jujutsu Kaisen: il doppiatore di Sukuna in Jujutsu Kaisen nella versione originale giapponese è fornita di Junichi Suwabe, che doppia anche Aizawa.

La quinta stagione di My Hero Academia è distribuita in Italia in modo del tutto legale e gratuito dalla piattaforma di streaming Crunchyroll. Tuttavia, per poter guardare l’episodio più recente in simulcast con il Giappone sarà necessario disporre di un abbonamento a pagamento al servizio, o usufruire del periodo di prova gratuito, se non lo si è già fatto.

Tutte le altre stagioni di My Hero Academia sono disponibili sia su Crunchyroll che su VVVVID, sempre in modo legale e gratuito.

La prima stagione dell’anime di Jujutsu Kaisen è terminata e potete trovarla su Crunchyroll.

