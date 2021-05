My Hero Academia: Kohei Horikoshi parla della comicità nel manga

Kohei Horikoshi, artista dietro i disegni e la storia di My Hero Academia (recuperiamo il più recente volumetto uscito Italia), ha parlato di una recente scena comica apparsa nel manga in occasione della nuova intervista pubblicata all’interno del numero primaverile di Jump GIGA, magazine edito da Shueisha a cadenza stagionale.

In merito, ecco cosa ha dichiarato l’autore (traduzione inglese dal giapponese cortesia dell’utente @Atsushi101X su Twitter):

“Sicuramente la faccia di Endeavor quando si è ritrovato costretto conciliare i suoi doveri da eroe e i suoi doveri da padre dopo la rivelazione di Dabi. Proprio la parte in cui sembrava un padre vero e proprio. Penso di aver fatto un buon lavoro. Il dipartimento editoriale ha cominciato a ridere una volta letto il capitolo e penso che fosse la reazione che mi aspettavo“.

La rivelazione di Dabi, ovvero figlio di Endeavor e conseguentemente fratello di Shoto, è stata inseguita dalla mentre degli appassionati da diverso tempo, ma Horikoshi-sensei ha impiegato un po’ di tempo prima di arrivare a tale conclusione.

La cosa che ha scosso Endeavor, ricordiamo essere l’attuale Eroe Numero 1, è stata proprio la consapevolezza di possedere un figlio che ricopre in realtà un ruolo di spicco all’interno della Lega dei Villain. Pertanto, da adesso in poi, sarà davvero complicato per il prode eroe conciliare i suoi doveri, proprio come dichiara Kohei Horikoshi.

Ricordiamo che in occasione della medesima intervista l’autore giapponese ha anche ripreso il discorso del finale del manga. Potete recuperare qui le dichiarazioni.

My Hero Academia

My Hero Academia è composta da quattro stagioni tutte disponibili in streaming gratuito sulla piattaforma VVVVID. Le prime quattro stagioni e gli OAV sono state trasmessi in chiaro dalle reti Mediaset, ovviamente doppiate in italiano, fra il 2018 e il 2021. Potete recuperare la serie in home video grazie a Dynit che realizzato 3 box blu-ray per le prime due stagioni, anche con audio italiano, My Hero Academia Stagione 1, My Hero Academia Stagione 2 – Box 1 e My Hero Academia Stagione 2 – Box 2.

Attualmente è in corso la Stagione 5 trasmessa in simulcast su Crunchyroll. Alle serie anime si collegano anche due film: Two Heroes e HEROES RISING entrambi usciti sempre per Dynit. È stato inoltre annunciato un terzo film animato, in questo nostro articolo i dettagli!

L’anime è tratto dal manga omonimo scritto e disegnato da Kohei Horikoshi, ancora in corso di pubblicazione. Il manga è edito in Italia da Edizioni Star Comics che ha pubblicato finora 27 volumi.

Per chi non conoscesse eccovi una breve sinossi della serie: