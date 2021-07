My Hero Academia: World Heroe’s Mission, il fan meeting mondiale sarà in streaming gratuito

Per festeggiare l’uscita nelle sale cinematografiche giapponesi, il 6 agosto 2021, del prossimo film del franchise di My Hero Academia, diretto dallo stesso autore della storia originale, Kohei Horikoshi, My Hero Academia: World Heroe’s Mission, il sito ufficiale del franchise ha annunciato che, il 19 luglio alle 6:30 p.m. orario giapponese (5:30 a.m. del 20 luglio) avrà luogo un evento speciale, chiamato World Fan Meeting attraverso il canale ufficiale YouTube di TOHO.

L’evento vedrà la partecipazione dei membri del cast Daiki Yamashita (la voce di Izuku), Nobuhiko Okamoto (la voce di Bakugo), Yuki Kaji (Todoroki), Kazuya Nakai (che dà voce al cattivo del film, Flect Turn), Megumi Hayashibara (che dà voce al nuovo personaggio, Pino), e Ryo Yoshizawa (che dà voce alla nuova aggiunta, Rody Soul). Inoltre per i fan al di fuori del Giappone ci sarà un’interpretazione simultanea dell’evento.

A proposito di My Hero Academia: World Heroes’ Mission

My Hero Academia: World Heroes’ Mission racconterà una storia completamente originale che si pone cronologicamente rispetto al manga all’interno dell’arco narrativo del tirocinio da Eroi presso l’Agenzia di Endeavor nella stagione invernale (volume 26 del manga).

Kohei Horikoshi è coinvolto nella supervisione della storia e nella realizzazione del character design originale. Kenji Nagasaki dirigerà nuovamente il film presso Studio Bones. Yousuke Kuroda torna nei panni di sceneggiatore, Yoshihiko Umakoshi come character designer e Yuki Hayashi come compositore.

Di seguito una sinossi estesa del film:

“Un gruppo misterioso chiamato ‘Humanize’ crede ferventemente nella teoria nell’eredità dei Quirk secondo la quale le unicità tramandante di generazione in generazione genererebbero un potere finale che potrebbe condurre l’umanità all’estinzione. Essi sono convinti che i Quirk siano malattie e puntano a ripulire il mondo da tutti coloro che ne possiedono uno. Il gruppo ha piantato le ‘Ideo Trigger Bombs’ in varie città in giro per il mondo che costringono il portatore di un Quirk ad esplodere causando omicidi di massa. Al fine di salvare tutti, gli Eroi Professionisti di tutto il mondo hanno chiesto agli aspiranti Eroi del Liceo Yuhei in corso di tirocinio di assisterli e di creare un team mondiale di Eroi selezionati. L’obiettivo è quello di fermare le bombe.

Deku, Bakugo e Todoroki, che stanno temporaneamente lavorando presso l’Agenzia di Endeavor, sono chiamati per dirigersi verso una città lontana di nome ‘Oseon’. Tuttavia, durante l’operazione, Deku viene coinvolto in un evento catastrofico che lo inchioda erroneamente come uno dei criminali più ricercati al mondo. Nel caos, il gruppo ‘Humanize’ dichiara che sono dietro questo evento e che il tempo limite è di due ore. Adesso tocca agli Eroi salvare il mondo e il futuro in quella che pare essere la più pericolosa crisi nella storia di My Hero Academia!”

Qui sotto potete guardare il più recente trailer:

My Hero Academia: manga e anime

Il manga di My Hero Academia (Boku no Hero Academia) è scritto e disegnato da Kohei Horikoshi e serializzato sulla rivista Weekly Shōnen Jump di Shūeisha dal 7 luglio 2014. In Italia il manga, insieme allo spin-off My Hero Academia: Vigilante, è pubblicato dalla Star Comics (recuperatelo su Amazon!).

Il manga ha ispirato un anime, la cui ultima stagione My Hero Academia 5 ha avuto inizio il 27 marzo 2021. La prima parte della serie ha adattato l’arco narrativo dell’allenamento congiunto tra la Classe 1-A e la Classe 1-B, e dal 26 giugno 2021 ha avuto inizio l’adattamento della seconda parte che narra gli eventi del tirocinio sul campo di Izuku Midoriya, Bakugo Katsuki e Todoroki Shoto presso l’agenzia di Endeavor.

In Italia, è visibile in contemporanea col Giappone attraverso la piattaforma streaming on-demand di Crunchyroll.

Il franchise comprende anche due film: My Hero Academia Two Heroes e My Hero Academia HEROES RISING entrambi usciti sempre per Dynit. Di prossima uscita il terzo: My Hero Academia: World Heroes’ Mission.