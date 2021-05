My Hero Academia: World Heroes’ Mission – ecco il primo personaggio originale del fim

Il sito web ufficiale di My Hero Academia: World Heroes’ Mission, terzo lungometraggio animato ispirato al manga My Hero Academia (su Amazon recuperate l’avvincente 1° numero) di Kohei Horikoshi, ha svelato il primo personaggio originale del film che prende il nome di Rody Soul.

Rody Soul è stato direttamente realizzato dal creatore originale del manga, a riconferma che Horikoshi-sensei è coinvolto nella supervisione della storia e nella realizzazione del character design del film. Il personaggio sarà interpretato da Ryo Yoshizawa.

Di seguito possiamo leggere una breve descrizione sul personaggio e scoprire il design.

A voi:

Rody Soul è un ragazzo che vive in una roulotte in Oseon, la città in cui Deku, Bakugo e Todoroki si stanno dirigendo. Al fine di sfamare i suoi fratelli più piccoli, ha rinunciato al suo sogno e ha iniziato a lavorare nel mondo dei trasporti. Nonostante questo, un certo incidente lo costringe a stringere alleanza con Deku e gli altri. È un ragazzo diffidente nei confronti degli eroi a causa della difficoltosa vita nel periodo di crescita. Rody Soul è una persona a tratti superficiale, ma tiene nascosta dagli occhi di tutti la sua vera natura.

Ricordiamo che il filma animato uscirà nelle sale cinematografiche giapponesi il 6 agosto 2021 e che, attualmente, la sceneggiatura è stata completata.

My Hero Academia: World Heroes’ Mission racconterà una storia completamente originale che si pone cronologicamente rispetto al manga all’interno dell’arco narrativo del tirocinio da Eroi presso l’Agenzia di Endeavor nella stagione invernale (Volume 26 del manga). Kohei Horikoshi-sensei è coinvolto nella supervisione della storia e nella realizzazione del character design originale.

Di seguito una sinossi estesa del film:

Un gruppo misterioso chiamato ‘Humanize’ crede ferventemente nella teoria nell’eredità dei Quirk secondo la quale le unicità tramandante di generazione in generazione genererebbero un potere finale che potrebbe condurre l’umanità all’estinzione. Essi sono convinti che i Quirk siano malattie e puntano a ripulire il mondo da tutti coloro che ne possiedono uno. Il gruppo ha piantato le ‘Ideo Trigger Bombs’ in varie città in giro per il mondo che costringono il portatore di un Quirk ad esplodere causando omicidi di massa. Al fine di salvare tutti, gli Eroi Professionisti di tutto il mondo hanno chiesto agli aspiranti Eroi del Liceo Yuhei in corso di tirocinio di assisterli e di creare un team mondiale di Eroi selezionati. L’obiettivo è quello di fermare le bombe.

Deku, Bakugo e Todoroki, che stanno temporaneamente lavorando presso l’Agenzia di Endeavor, sono chiamati per dirigersi verso una città lontana di nome ‘Oseon’. Tuttavia, durante l’operazione, Deku viene coinvolto in un evento catastrofico che lo inchioda erroneamente come uno dei criminali più ricercati al mondo. Nel caos, il gruppo ‘Humanize’ dichiara che sono dietro questo evento e che il tempo limite è di due ore. Adesso tocca agli Eroi salvare il mondo e il futuro in quella che pare essere la più pericolosa crisi nella storia di My Hero Academia!

In merito allo staff, Kenji Nagasaki dirigerà nuovamente il film presso Studio Bones. Yousuke Kuroda torna nei panni di sceneggiatore, Yoshihiko Umakoshi come character designer e Yuki Hayashi come compositore. Kohei Horikoshi, ricordiamo, svolgerà il ruolo sopra menzionato.

My Hero Academia

My Hero Academia è composta da quattro stagioni tutte disponibili in streaming gratuito sulla piattaforma VVVVID. Le prime quattro stagioni e gli OAV sono state trasmessi in chiaro dalle reti Mediaset, ovviamente doppiate in italiano, fra il 2018 e il 2021. Potete recuperare la serie in home video grazie a Dynit che realizzato 3 box blu-ray per le prime due stagioni, anche con audio italiano, My Hero Academia Stagione 1, My Hero Academia Stagione 2 – Box 1 e My Hero Academia Stagione 2 – Box 2.

Attualmente è in corso la Stagione 5 trasmessa in simulcast su Crunchyroll. Alle serie anime si collegano anche due film: Two Heroes e HEROES RISING entrambi usciti sempre per Dynit. È stato inoltre annunciato un terzo film animato, in questo nostro articolo i dettagli!

L’anime è tratto dal manga omonimo scritto e disegnato da Kohei Horikoshi, ancora in corso di pubblicazione. Il manga è edito in Italia da Edizioni Star Comics che ha pubblicato finora 27 volumi.

Per chi non conoscesse eccovi una breve sinossi della serie: