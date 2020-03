Namor: possibile il suo debutto ne “Gli Eterni”

Secondo alcuni rumors finalmente il MCU sarebbe pronto a presentare Namor.

Dopo diverse voci che ne annunciavano l’atteso arrivo prima in Avengers: Endgame e poi in Doctor Strange: A Multiverse of Madness, pare invece che il Sub-Mariner sarà introdotto in Eternals (Gli Eterni).

L’occasione sarebbe un lungo excursus nella storia di Terra-199999 (la Terra del MCU, che non è la stessa raccontata nei fumetti, che invece è la più famosa Terra-616), durante il quale i Marvel Studios ci mostrerebbero per la prima volta la sottomarina Atlantide, presa proprio nel momento del Grande Cataclisma, l’evento che la portò a sprofondare.

Namor, il Sub-Mariner, è un personaggio storico dell’universo Marvel, comparso nella Golden Age sin dal 1939 insieme a Capitan America e alla prima Torcia Umana. Sovrano di Atlantide, figlio della principessa Fen e di un soldato della marina americana, Namor sa volare e respirare sott’acqua, è dotato di forza sovrumana e per certi versi incarna il concetto di superuomo già esplorato da Capitan America.

Ha oscillato per decenni sulla sottile linea che divide gli Eroi dai Villain. Sebbene infatti sia uno stimato membro dei Difensori, oltre alla costante collaborazione sia con gli Avengers che con i Fantastici Quattro, Namor è universalmente noto per la sua arroganza e il suo disprezzo per il genere umano (senza particolari ulteriori distinzioni di razza, in realtà, eccezion fatta per il popolo del Wakanda).

L’atteggiamento autoritario, la notevole intelligenza e il modo di esprimersi, generalmente incurante dei sentimenti altrui, rendono Namor un personaggio antipatico ma molto amato. Lui è l’eroe che non ha paura di sporcarsi le mani, il Re che è pronto a tutto per difendere la libertà e l’indipendenza del suo popolo (e per questo in perenne contrasto con Pantera Nera, eterno nemico di Atlantide), il soldato che si prende sempre la responsabilità delle sue azioni.

Se tutto ciò non bastasse, Namor è uno degli Illuminati, custodi – in Terra-616, fino a qualche tempo fa – delle Gemme dell’Infinito, motivo per cui speravamo di vederlo nella saga di Infinity. Ma per motivi principalmente legati ai diritti (sarebbe mancato su tutti Reed Richards), la storia è andata in modo diverso…