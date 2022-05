L’autore di manga Naoki Urasawa, grandemente conosciuto nel nostro Paese grazie a Monster, 20th Century Boys, Pluto e il suo ultimo lavoro Mujirushi – Il Segno dei Sogni, un volume autoconclusivo nato dalla collaborazione tra l’autore, il museo del Louvre e Fujio Productions (leggete a questo articolo la nostra recensione mentre acquistate il volume su Amazon!) è stato insignito del “Lifetime Achievement Award” dei Max und Moritz Award che si sono svolti nel 20th Erlangen International Comic Salon. Si tratta della convention più importante di tutta la Germania.

Naoki Urasawa vince il Lifetime Achievement Award

I Max und Moritz Award hanno luogo ogni due anni, anche se l’edizione del 2020 è stata cancellata per via della pandemia di COVID-19. Quest’anno l’evento Comic Salon si svolgerà dal 16 al 19 giugno a Erlangen, in Germania e i premi verranno assegnati il ​​17 giugno. Urasawa è il primo autore giapponese a vincere il “Lifetime Achievement Award” e in precedenza ha vinto il premio Max und Moritz per il miglior fumetto internazionale nel 2014 per il suo manga Billy Bat.

Nella dichiarazione in cui accetta il premio, Urasawa ha ringraziato tutti i suoi fan che parlano tedesco dicendo di aver visitato molte volte la Germania, durante le ricerche effettuate per Monster (manga che in buona parte è ambientato in Germania). Ha anche detto di essere intenzionato a continuare a scrivere.

A proposito dell’autore

Naoki Urasawa, classe 1960, è un fumettista e musicista giapponese. Si appassiona al disegno fin da bambino e, in particolare, ama le storie di Osamu Tezuka. Infatti i disegni iniziali di Urasawa sono ispirati allo stile del “Dio dei manga”, ma crescendo matura il proprio stile personale. Urasawa scrive manga professionalmente dagli anni ’80 e tra le sue opere maggiori vanno senza dubbio ricordate 20th Century Boys, Happy!, Monster, Pluto e Yawara, tutte pubblicate da Planet Manga. Alcune delle sue opere fra cui Yawara! – Jenny la ragazza del judo, Master Keaton e Monster sono state adattate in serie anime. Happy! è invece diventato un film, mentre da 20th Century Boys, a partire dal 2008, è stata tratta una serie composta da tre film. Urasawa è anche un musicista, cantante e chitarrista di una rock band e si esibisce sotto il nome d’arte Bob Lennon.