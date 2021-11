Netflix annuncia l’anime spin-off Kakegurui Twin

Netflix ha annunciato che il franchise di Kakegurui, le cui due prime stagioni dell’anime sono disponibili sullo steamer mentre il manga è pubblicato dalla casa editrice J-POP, verrà ampliato con un nuovo anime spin-off, intitolato Kakegurui Twin.

Kakegurui Twin: cosa sappiamo del nuovo anime spin-off

Kakegurui Twin uscirà sullo steamer ad agosto del prossimo anno. Di che cosa parlerà? La serie servirà sia come prequel che come spin-off della serie principale, e si concentrerà su Mary Saotome un anno prima degli eventi della serie principale, quindi un anno prima che Yumeko Jabami si iscriva alla Hyakkaou Academy e scopre così il contorto mondo del gioco d’azzardo che detta le sue regole.

Qui sotto la key visual dello spin-off:

Studio MAPPA sarà lo studio di produzione, mentre non sappiamo ancora lo staff e il potenziale cast nuovo o di ritorno, quindi rimaniamo in attesa di nuove informazioni.

A proposito di Kakegurui

Kakegurui è scritto da Homura Kawamoto e disegnato da Tōru Naomura e ha iniziato a essere serializzato sulle pagine della rivista Gangan Joker di Square Enix dal 22 marzo 2014. In Italia è in corso di pubblicazione per J-POP (acquistatelo su Amazon!).

Un thriller psicologico che vi conquisterà! Vogliamo scommettere? Nel prestigioso Liceo Hyakkaou, frequentato dai rampolli delle élite, i rapporti di forza sono decisi dal sangue freddo, dall’ingegno e dall’abilità nel gioco d’azzardo: chi finisce indebitato si ritrova a essere l’animaletto domestico di chi vince. In questa scuola si trasferisce Yumeko, che si dimostrerà una vera maniaca del gioco d’azzardo in grado di sconvolgere gli equilibri…

Il manga ha ispirato una serie anime che è andata in onda da luglio a settembre 2017 in Giappone.

La serie ha debuttato fuori dal Giappone su Netflix nel febbraio 2018. La seconda stagione dell’anime ha debuttato nel gennaio 2019, e Netflix ha iniziato lo streaming della serie nel giugno 2019. Il manga ha anche ispirato due live-action, Kakegurui – Compulsive Gambler e Kakegurui: Zettai Zetsumei Russian Roulette.