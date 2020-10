Netflix: Enola Holmes e Cobra Kai sono i più visti

Netflix ha diffuso i dati delle visualizzazioni del terzo trimestre 2020, rivelando numeri sorprendenti per due produzioni originali della piattaforma, in grado di totalizzare più di 50 milioni di visualizzazioni per nucleo familiare: si tratta di Cobra Kai e Enola Holmes.

Secondo quanto riportato da Deadline (leggi la notizia originale qui) nel primo mese di permanenza sulla piattaforma Enola Holmes avrebbe totalizzato 76 milioni di visualizzazioni per nucleo familiare, mentre la prima stagione di Cobra Kai si attesta oltre i 50 milioni di views. I numeri ricavati dagli analisti si riferiscono ai contenuti visti per almeno due minuti, contrariamente a quanto fatto inizialmente prendendo in considerazione i dati per i titoli visualizzati al 70%.

Le prime due stagioni di Cobra Kai, spinoff di Karate Kid, sono approdate sulla piattaforma della N rossa lo scorso agosto (inizialmente si trattava di una produzione YouTube), mentre Enola Holmes, adattamento del romanzo YA Enola Holmes. Il caso del marchese scomparso, ha aperto a settembre. Oltre a questi due titoli Netflix ha riscontrato interesse per due suoi documentari: American Murder – La famiglia della porta accanto e The Social Dilemma.

American Murder – La famiglia della porta accanto è stato visto da 52 milioni di utenze, mentre The Social Dilemma, ne ha accumulate 38 milioni.

A questi titoli citati vanno ad aggiungersi altre produzioni che hanno continuato a macinare visioni anche in questo terzo trimestre. Si tratterebbe di Project Power di Jamie Foxx con 75 milioni di visioni, The Old Guard con oltre 78 milioni e The Kissing Booth 2 con 66 milioni di visioni.

Per quel che riguarda le future uscite sulla piattaforma, Netflix ha annunciato che entro la fine di quest’anno saranno portate a compimento le riprese di oltre 150 produzioni, tra cui l’attesa quarta stagione di Stranger Things, la seconda di The Witcher e l’action movie con Dwayne Johnson, Gal Gadot e Ryan Reynolds Red Notice.