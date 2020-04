Netflix film di azione: i migliori da vedere | Maggio 2020

L’ampia offerta di servizi streaming ha consentito ai sottoscrittori dei diversi brand la possibilità di trovare costantemente un film o una serie con cui svagarsi. Non sempre i grandi colossi dell’entertainment offrono delle produzioni degne di esser viste, complice una necessità continua di inserire contenuti che motivino l sottoscrizione di un abbonamento. Come muoversi, quindi, all’interno di questa incredibile offerta? L’ideale è affrontare le diverse tipologie di intrattenimento in modo da scovare quali siano le proposte più interessanti su cui concentrare la nostra attenzione. La nostra prima selezione riguarda un genere immortale del cinema, recentemente tornata alla ribalta con alcune ottime proposte su Netflix: i film d’azione.

Quali sono i migliori film d’azione sui Netflix? Ecco i nostri consigli

Dopo avere dominato gli anni ’80, con nomi forti come Stallone, Schwarzenegger e Willis, il genere dei film d’azione ha perso la sua caratteristica di testosteronico sfoggio di puro muscolo, andando ad inserire delle trame che valorizzino le imprese dei protagonisti. E quali sono i più interessanti film d’azione presenti nel catalogo Netflix?

Tyler Rake

L’ultima, in ordine di tempo, delle proposte del catalogo Netflix in fatto di film d’azione. Dopo aver deposto il Mjolnir del Dio del Tuono, Chris Hemsworth cementa il suo sodalizio con i fratelli Russo (registi di Avengers Infinity War e Endgame), interpretando un mercenario dalla vita infelice assoldato per una disperata missione di salvataggio nei bassifondi della città indiana di Dacca.

Tyler Rake è un film d’azione dal taglio moderno, in cui la fisicità di Hemsworth viene valorizzata al meglio, grazie ad un ritmo serrato nelle scene più intense, che contemplano sparatorie e scontri fisici. La città indiana è un ottimo teatro per questa avventura adrenalinica, spietata e che mette a dura prova anche il massiccio Hemsworth. Potete leggere la nostra recensione qui.

ORIGINALE NETFLIX: si

Triple Frontier

Una squadra di ex-militari americani, intenzionati inizialmente a mettere fuori gioco un pericoloso signore della droga, quando si trovano davanti l’immensa ricchezza del signore del cartello mandano al diavolo principi e missione, scegliendo di tentare il colpo della vita e impossessarsi dell’incredibile tesoro del narcotrafficante. Il team di soldati viene messo insieme da un Oscar Isaacs sontuoso, che agisce come agente di supporto alle forze dell’ordine locali, impegnato in una lotta al narcotraffico che sembra non finire mai. Al suo fianco un altro pezzo grosso del cinema, Ben Affleck, capace di ritagliarsi una prova di spessore dopo periodi non certo entusiasmanti, ma altrettanto entusiasmanti sono le performance di Pedro Pascal e Charlie Hunnam.

Triple Frontier offre azione, costruzione emotiva e caratterizzazione dei personaggi in linea, creando una storia che appassiona lo spettatore. A dare vita a questa avventura ha contribuito anche Mark Boal, giornalista che si era già cimentato con il cinema firmando la sceneggiatura di The Hurt Locker

ORIGINALE NETFLIX: no

Polar

Nella scia del successo di John Wick, Madds Mikkelsen interpreta Duncan Vizla, spietato ed infallibile killer dell’organizzazione Damocles. Al raggiungimento dei cinquant’anni, gli assassini vengono mandati in pensione, in modo da godersi gli ultimi anni dopo una vita di sangue e violenza. Vizal, a due settimane dal pensionamento, viene assoldato per eliminare Black Kaiser, assassino che sta decimando la Damocles.

Polar si basa sul sempre impeccabile carisma di Mikkelsen e su scene di combattimenti serrati che tradiscono la radice fumettistica della storia. Pur non raggiungendo le vette del primo John Wick, di cui patisce terribilmente il confronto, Polare è un film d’azione che senza pretese offre allo spettatore bossoli e violenza con generosità

ORIGINALE NETFLIX: si

Jack Reacher – La prova decisiva

Poteva Tom Cruise restare lontano dal cinema d’azione? Nonostante Netflix consenta di vedere la saga di Mission: Impossibile, l’inossidabile Cruise è presente nel catalogo del colosso di Reed Hastings anche con il primo di film di Jack Reacher, personaggio protagonista di una saga di libri di Christopher McQuarrie.

Ex militare ed investigatore della polizia militare, Reacher ha tagliato i ponti con tutto e tutti. A farlo tornare in azione è la condanna ingiusta inflitta ad un ex-tiratore scelto su cui aveva indagato anni prima. La voglia di vederci chiaro lo catapulta in un’indagine piena di insidie e colpi di scena, in cui Cruise, come suo solito, non si risparmia scene spettacolari e combattimenti serrati

ORIGINALE NETFLIX: no

Come ti ammazzo il body guard

Ryan Reynolds e Samuel L. Jackson proseguono la tradizione delle grandi coppie di attori in action movie, seguendo la tradizione di Nick Nolte e Eddie Murphy o Mel Gibson e Danny Glover. Un tempo guardia del corpo di altro profilo, Michael Bryce (Ryan Reynolds) cade in disgrazia quando perde un cliente, adattandosi a svolgere piccoli incarichi. Quando gli viene chiesto di proteggere il famigerato Darius Kincaid (Samuel L. Jackson) scortandolo alla Corte di Giustizia Europea, Bryce vede la missione come l’occasione di tornare ad essere una guardia del corpo professionale. Ma prima, deve portare Kincaid sano e salvo in tribunale.

Film irriverente e divertente, esagerato e da vedere se si cerca un divertimento semplice per passare un’ora senza troppe pretese

ORIGINALE NETFLIX: no

Point blank

Paul( Anthony Mackie) è un infermiere coinvolto in una losca storia di criminalità e poliziotti corrotti. Quando durante il suo turno soccorre Abe Guevara (Frank Grillo), in stato comatoso dopo una ferita da arma da fuoco, Paul viene costretto dal fratello del criminale, che rapisce sua moglie, a far scappare Guevara dall’ospedale. Prende il via una fuga da criminali e poliziotti corrotti, che costringe Paul a diventare la spalla di Abe nella ricerca della verità.

Già colleghi in Captain America: Winter Soldier, Mackie e Gallo formano una bella coppia, in un film che intesse una trama classica con scene d’azione ben congeniate.

ORIGINALE NETFLIX: si

Run all night

Liam Neeson è stato l’apripista per la nuova generazione di film d’azione. Dopo avere dato il volto a Bryna Mills, protagonista della saga di Io vi troverò, l’attore irlandese torna a vestire i panni scomodi di un altro personaggio affine alla violenza. Jimmy Conlon è un ex killer della malavita, ritiratosi da tempo e con un pessimo rapporto col figlio Mike (Joel Kinnaman). Quando Mike si trova a doversi schierare contro il vecchio boss di Jimmy, Shawn Maguire (Ed Harris), Conlon sr. è costretto a tornare in azione per proteggere il figlio da una vendetta della mafia irlandese.

Il titolo italiano, Tutto in una notte, trasmette bene il senso di ansia e di dinamismo che vivono i due Conlon, tentando di sopravvivere alla serrata caccia all’uomo del clan di Maguire.

ORIGINALE NETFLIX: no