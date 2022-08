Piomba come un fulmine a ciel sereno la notizia della cancellazione definitiva di Batgirl, film che avrebbe dovuto vedere Leslie Grace nei panni della nota eroina dei fumetti DC e il ritorno di Michael Keaton come Batman. La notizia, arrivata da una fonte interna al New York Post, è stata appena confermata da Variety: Warner Bros ha deciso di abbandonare del tutto il progetto nonostante i 90 milioni di dollari spesi per la sua realizzazione.

Warner Bros cancella il film su Batgirl

Gli addetti ai lavori insistono sul fatto che la decisione non è sia stata dettata dalla qualità del film o dall’impegno dei registi, ma dalla decisione di puntare soltanto a blockbuster cinematografici. Prima della nascita del conglomerato Warner Bros. Discovery, l’uscita di Batgirl era pianificata in esclusiva su HBO Max. Il film era stato diretto da Adil El Arbi e Bilall Fallah (Bad Boys For Life). Secondo altre fonti, invece, i recenti test screening avrebbero avuto feedback molto negativi.

Regnava in ogni caso la confusione attorno al film. Neanche i registi, infatti, erano a conoscenza se Batgirl fosse o meno collegato agli altri progetti della DC per via del Multiverso. Data la presenza del Batman di Keaton, che avrebbe dovuto fungere da mentore, il film sarebbe dovuto uscire dopo The Flash, ma il film di Andy Muschietti è stato rimandato al 2023.

C’era grande attesa da parte dei fan di rivedere in azione Brendan Fraser, che negli ultimi anni ha vissuto una nuova giovinezza. Il noto attore avrebbe dovuto interpretare Firefly, villain della Bat-Family apparso anche nella serie videoludica Arkham. Il suo personaggio avrebbe avuto una backstory diversa da quell del fumetto, ma un costume in ogni caso molto simile alla controparte cartacea.

Nel film sarebbe tornato anche J.K. Simmons nei panni del Commissario Gordon, la cui ultima apparizione risaliva alla Zack Snyder’s Justice League. Al momento nessun membro del cast ha commentato sui social la notizia della cancellazione di Batgirl, che non è stata presa in maniera molto idilliaca dai fan.