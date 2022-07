Il cambiamento nella schedule dei cinecomic Warner al cinema ha impattato anche Batgirl, progetto stand-alone dedicato a all’alter ego di Barbara Gordon, personaggio di punta della Bat-family. Proprio per questo motivo i fan si sono chiesti se sarà collegato agli altri film della DC: a rispondere ci hanno pensato i registi Adil El Arbi e Bilall Fallah (Bad Boys For Life).

Batgirl sarà collegato agli altri film della DC?

Intervistati di recente ai microfoni di The Direct, il duo ha spiegato che Batagirl sarà un mix di diverse parti del Multiverso DC ma di non aver ricevuto una spiegazione ufficiale dai piani alti: “Ce lo siamo chiesti anche noi. Voglio dire, abbiamo nello stesso film il commissario Gordon dello Snyderverse e il Batman di Keaton del Burtonverse. Non ci hanno spiegato il perchè di questa situazione, ma molto probabilmente dovrete vedere gli altri film per capire meglio il Multiverso”.

Contando come Batgirl sarebbe dovuto uscire quest’anno, subito dopo The Flash, Warner è stata costretta a cambiare i piani in corso d’opera. Adesso il film sul velocista scarlatto è in programma per giugno 2023 nonostante le mille controversie che hanno visto protagonista Ezra Miller.

E sarà proprio in The Flash che rivedremo Michael Keaton indossare i panni del cavaliere oscuro a trent’anni e passa di distanza dalla sua ultima volta in Batman Returns del 1992. Lo rivedremo anche in Batgirl, ma il suo ruolo sarà più marginale.

A vestire i panni dell’alter ego di Barbara Gordon ci penserà Leslie Grace (le prime immagini dal set rivelano un look molto fumettistico), mentre il villain sarà Firefly, interpretato da Brendan Fraser. Batgirl, alter ego di Barbara Gordon, è apparsa per le prime volte sulle pagine di Detective Comics #359, pubblicato il 29 novembre del 1966. Il personaggio è stato interpretato in live action da Yvonne Craig nella serie TV degli anni’60 con Adam West e da Alicia Silverstone in Batman & Robin di Joel Schumacher.

Il film era stato originariamente pensato soltanto per una distribuzione su HBO Max, ma Warner starebbe pensando anche a un’uscita sul grande schermo, prendendo a esempio il formato ibrido utilizzato con The Batman di Matt Reeves.