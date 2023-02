Le cose sono state piuttosto tranquille, fino a questo momento, per quanto riguarda la lista dei programmi televisivi che fanno parte dell’universo di Spider-Man di casa Sony. Tuttavia, di recente la Presidente di Sony Pictures Television, Katherine Pope, ha rilasciato un’intervista in cui ha voluto aggiornare gli appassionati sui progetti televisivi e le novità che riguardano il vostro amichevole Spider-Man di quartiere. Infatti, mentre lo Spider-Man incarnato da Tom Holland oscilla qua e là sul grande schermo, Sony è attualmente al lavoro per ampliare ulteriormente questo amato e redditizio franchise. Ad esempio, abbiamo il film di animazione Spider-Man: Across the Spider-Verse, la cui uscita è prevista per questa estate, e altri film come Venom, Morbius, Kraven il Cacciatore e Madame Web, che introdurranno nel franchise diversi nuovi personaggi.

Tutte le novità sull’universo di Spider-Man di casa Sony

Per quanto riguarda le serie televisive, Cindy Moon sarà la protagonista di Silk: Spider Society per Amazon/MGM. Mentre parlava del suo nuovo ruolo di presidente dei Sony Pictures Television Studios, Katherine Pope ha dichiarato:

È sicuramente un grande obiettivo per tutti noi qui, e per me in particolare. Ero già una fan di Angela Kang, quindi sono davvero, davvero entusiasta di lavorare con lei su Silk. È semplicemente brillante e una grande professionista. Questo è anche un esempio di lavoro a stretto contatto con Tom Rothman e Sanford Panitch e il gruppo cinematografico, per assicurarci di essere al passo con loro e anche di lavorare allo stesso livello. Hanno fatto un lavoro incredibile con quel franchise, quindi vogliamo assicurarci di lavorare a quel livello.

Silk: Spider Society è in fase di sviluppo per Prime Video e sarà scritto e prodotto da Angela Kang di The Walking Dead, che sarà anche showrunner del progetto. Dopo l’annuncio di Silk: Spider Society, Kang ha condiviso la sua eccitazione per la serie sui social media. Amazon descrive Silk: Spider Society come segue: