One Piece 1014: il manga in pausa, ecco quando tornerà

Le anticipazioni del numero 24 di Weekly Shonen Jump, che sarà disponibile in Giappone e negozi online per l’acquisto da lunedì 17 maggio 2021, riportano che One Piece (iniziamo la lettura del romanzo speciale di Ace su Amazon), il manga scritto e disegnato da Eiichiro Oda, si prenderà una pausa di una settimana per poi tornare in quella immediatamente successiva.

Secondo quanto diffuso da @WSJ_manga su Twitter, in particolare, One Piece 1014 quindi non verrà pubblicato nel numero 25 della rivista settimanale (23 maggio) ma tornerà nel numero successivo, ovvero il 26°, previsto per il 30 maggio.

Per il momento potremo goderci il Capitolo 1013 che arriverà regolarmente questa domenica attraverso i portali digitali di MANGA Plus (potete raggiunger qui la pagina dedicata all’opera leggendaria di Eiichiro Oda).

Al momento la serie manga è nel cuore dell’arco narrativo del Paese di Wano con all’attivo 98 volumetti. Il 99° arriverà il 4 giugno 2021.

Ricordiamo che negli ultimi giorni si è tornati a parlare del finale del manga. Stavolta ha proferito parola, il responsabile editoriale di Weekly Shonen Jump, Kouhei Onishi, il quale ha dichiarato che personalmente potrebbero mancare 4 o 5 anni con un orizzonte di ulteriori 20 o 30 volumetti.

One Piece

One Piece è un manga shonen scritto e disegnato da Eiichiro Oda attraverso le pagine di Weekly Shonen Jump (Shueisha) dal 1997. La serie manga, nel cuore dell’arco narrativo del Paese di Wano, in Giappone ha raggiunto i 1011 capitoli e 98 tankobon. In Italia, invece, la serie è edita da Edizioni Star Comics con 97 volumetti disponibili (è possibile recuperarlo su Amazon).

Il manga sta ispirando una serie animata realizzata da Toei Animation ed è in corso ininterrotto dal 1999. Ha attualmente raggiunto i 973 episodi totali e sta traponendo gli eventi dell’arco narrativo del Paese di Wano.

In Italia i diritti di trasmissione sono di Mediaset e vanta al momento 578 episodi doppiati. La serie è anche visibile legalmente, con sottotitoli in italiano e con un account premium attraverso la piattaforma streaming di Crunchyroll.

Il franchise ha ispirato videogiochi, merchandising, spin-off manga, lungometraggi animati e una serie tv Netflix con attori occidentali in carne ed ossa attualmente in corso di sviluppo.

Di seguito proponiamo una sinossi del manga: