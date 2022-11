One Piece Film: RED è canonico? Se siete degli appassionati delle avventure dei Pirati di Cappello di Paglia ve lo sarete chiesto di certo. In Giappone, il film è stato già proiettato, e anche in Italia, ma, per il momento, solo in lingua originale giapponese con sottotitoli in Italiano. Dovremo attendere solo fino al 1 dicembre per poterlo andare a vedere al cinema completamente doppiato in italiano. Fino ad allora, però, potete prepararvi al meglio cercando di capire se One Piece Film: RED è canonico e che tipo di informazioni propedeutiche al film rivelino importantissimi dettagli.

One Piece Film: RED è canonico?

Partiamo da un presupposto: in generale, nessuno dei film di One Piece è propriamente canonico: le vicende narrate, infatti, non hanno quasi mai delle ripercussioni effettive sulla trama del manga originale scritto e illustrato dal Maestro Eiichiro Oda. Tuttavia, a volte è possibile che all’interno di questi film vengano fatte delle rivelazioni canoniche per il manga. Ad esempio, nel film precedente a One Piece Film: RED, One Piece: Stampede, viene rivelato il vero nome dell’isola di Raftel, ovvero Laugh Tale, informazione, questa, divenuta assolutamente canonica. Ebbene, possiamo fare un discorso molto simile anche per One Piece Film: RED.

L’esempio più importante è proprio il personaggio di Uta, la figlia di Shanks che è stata creata appositamente per il film. Ebbene, Uta è diventata, proprio come era nei piani originali di Oda, un personaggio canonico del suo manga. Infatti, la ragazza è stata presentata anche nel manga e nell’anime di One Piece, mostrandoci alcuni dettagli della sua infanzia e della sua amicizia con Luffy. Inoltre, in Giappone è stato distribuito a tutti coloro che sono andati al cinema a vedere One Piece Film: RED 4 Billion, un volumetto speciale che contiene informazioni canoniche propedeutiche alla visione stessa del film. Scopriamo insieme quali sono i suoi contenuti! Il titolo del volumetto è un riferimento proprio alla taglia del Rosso, che attualmente ammonta a ben 4,048,900,000 di Berry.

One Piece Film: RED è canonico? Che informazioni contiene 4 Billion?

Poiché si tratta di informazioni canoniche che è utile conoscere prima della visione del film, ve le elenchiamo e spieghiamo nel dettaglio. Tuttavia, l’articolo potrebbe contenere qualche piccolo spoiler su One Piece Film: RED. Il volumetto contiene tavole e informazioni canoniche perché messe a disposizione dallo stesso Eiichiro Oda. Qui di seguito, abbiamo suddiviso le informazioni salienti presenti in 4 Billion in base ai personaggi del film.

Membri della Marina

Helmeppo

Si è unito alla squadra speciale della Marina nota come SWORD insieme a Kobi.

Blueno

Viene inoltre confermato che Blueno è entrato a far parte della CP-Aigis0, nota anche come CP0, la squadra anti spionaggio più potente del Governo Mondiale. Ciò lascerebbe intendere che abbia fatto altrettanto anche Kalifa. È interessante notare che nell’illustrazione che accompagna queste informazioni SWORD e CP0 vengano indicati come “rivali”. Questo perché, in greco, la parola “aegis” significa “scudo”, mentre “sword”, in inglese, vuol dire “spada”. Tuttavia, la vera natura della rivalità fra le due squadre non viene rivelata.

Uta

Nel libretto sono presenti alcune illustrazioni realizzate da Eiichiro Oda che ci mostrano Uta a 1, 4, 5, 7 e 9 anni.

I suoi capelli si abbassano quando è contrariata o rilassata, mentre si alzano quando è eccitata. Tuttavia, il suo design per 4 Billion ce la mostra con in testa una corona molto alta che ricorda quella di Im, il misterioso personaggio che, alle spalle di tutti, siede sul Trono Vuoto, vacante proprio per simboleggiare l’uguaglianza raggiunta fra tutti i Re del mondo di One Piece. Questo dettaglio viene spiegato dallo stesso Eiichiro Oda con queste parole, che accompagnano l’immagine nel libretto:

“Questa corona serve a fare in modo che Uta sembri la persona più forte ‘in questo mondo’.”

Poiché Uta, in realtà, non è la figlia naturale di Shanks, e potrebbe avere origini nobili, c’è chi pensa che la somiglianza fra la corona di Im e quella di Uta simboleggi un qualche legame, magari di sangue, fra i due.

Shanks il Rosso

Chi sono i genitori di Shanks e da dove viene? In realtà non si conosce il vero passato di Shanks, poiché venne ritrovato, quando aveva solo un anno, dai Pirati di Gol D. Roger in un forziere che avevano trovato a God Valley, l’isola in cui vennero sconfitti i famigerati Pirati di Rocks in cui militavano, fra gli altri, Barbabianca, Big Mom e Kaido. Grazie a 4 Billion conosciamo anche la prima taglia di Shanks, risalente a 15 anni prima del racconto: 1,004,000,000 di Berry.

Shanks viene definito anche kenbun-goroshi, ovvero “killer dell’Osservazione”, in quanto il suo Haki del Re Conquistatore è così potente da bloccare la capacità di prevedere brevemente il futuro di chi usa l’Haki dell’Osservazione.

Pirati di Shanks il Rosso

Benn Beckman

È il vicecapitano dei Pirati di Shanks. Unendo la sua capacità di usare l’Haki della Percezione e quello dell’Armatura, con cui riveste i suoi proiettili, è un nemico temibile perfino per Kizaru, che può trasformarsi in luce e viaggiare alla sua velocità. Anche se sembra un uomo freddo, si dice che sia un playboy che ama le donne.

Yasop

È un ufficiale, nonché cecchino eccezionale, e per questo è conosciuto anche come “Chaser”, “Inseguitore”. Può sparare fino a 100 colpi con la certezza che andranno tuti a segno. Come suo figlio Usop è in grado di usare l’Haki dela Percezione.

Lucky Roux

È il cuoco dei Pirati del Rosso. Combatte usando l’Haki della Percezione e dell’Armatura e rotolando verso i nemici come una grossa palla da bowling. Nonostante sia molto robusto, le sue gambe sono molto forti e gli permettono movimenti agili. Ha un aspetto sempre gioioso, ma non ci sa fare con le donne.

Monster

Musicista e ufficiale, è forte esattamente quanto qualsiasi altro ufficiale, anche se non è umano. Inoltre, è anche molto intelligente ed è in grado di comprendere i sentimenti umani, ed è sempre pronto a mettersi in gioco per aiutare gli altri.

Bonk Punch

Anche lui è musicista e ufficiale dei Pirati del Rosso, e forma un duo con Monster. Inoltre, è uno dei membri più anziani della ciurma e combatte sempre insieme a Monster.

Limejuice

Ufficiale di bordo, combatte con armi che sfruttano l’elettricità ed è in grado di usare la Geppo, una delle sei tecniche (a cui se ne aggiunge una segreta) del Rokushiki (arte marziale usata dalla Marina) che permette di combattere in volo, in modo simile allo Sky Walk di Sanji.

Hongo

È un ufficiale, e anche il medico e chirurgo dei Pirati di Shanks. Ha una grande conoscenza della medicina e della tecnologia, infatti è molto abile nel disassemblare macchine di vario tipo.

Building Snake

Ufficiale e navigatore del Rosso, combatte con due spade con uno stile decisamente acrobatico.

Howling Gab

È anche lui un ufficiale e il suo potentissimo ruggito è in grado di spazzare via anche molti nemici tutti insieme. Anche se è molto forte, è di buon cuore. Detesta gli insetti e i fantasmi.

Altre informazioni

SSG

4 Billion conferma il vero significato della sigla SSG che contraddistingue l’unità scientifica speciale della Marina guidata da Vegapunk: SSG sta per Special Science Group.

Qui in basso potete trovare le scansioni di 4 Billion:

ONE PIECE FILM RED BOOKLET The booklet that came with One Piece Film RED revealed a series of new canon info from Oda.#ONEPIECE #ONEPIECEFILMRED Part 1 pic.twitter.com/gRFHqppKNK — Ezra Scoop (@Ezra_Scoop) August 12, 2022

ONE PIECE FILM RED BOOKLET The booklet that came with One Piece Film RED revealed a series of new canon info from Oda.#ONEPIECE #ONEPIECEFILMRED Part 2 pic.twitter.com/pQBAkCj2dx — Ezra Scoop (@Ezra_Scoop) August 12, 2022

Dunque, qual è la risposta alla domanda One Piece Film: RED è canonico? Il film in sé non lo è, ma lo sono moltissime delle nuove informazioni che troviamo nel film e nel suo libretto di accompagnamento, inclusa proprio Uta, che è ufficialmente parte del canone di One Piece. Mancano solo pochi giorni e potremo andare tutti a guardare One Piece Film: RED, dal 1 dicembre al cinema.