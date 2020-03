One Piece Stampede: Gigi Rosa torna ad interpretare Luffy!

Anime Factory, etichetta appartenente a Koch Media Italia, ha confermato ufficialmente l’arrivo dell’edizione Home Video di One Piece Stampede, l’ultimo film della serie congegnata da quel mattacchione di Eiichiro Oda. Come se non bastasse, l’edizione italiana del lungometraggio conterrà l’inedito doppiaggio di Gigi Rosa.

Dopo ben 12 anni dalla sua precedente esperienza, il celebre doppiatore italiano torna ancora una volta a interpretare il Capitano della Ciurma di Cappello di Paglia, vale a dire Monkey D. Luffy, conosciuto anche semplicemente come Rufy. Naturalmente saranno anche presenti i doppiatori originali del film, ovvero Renato Novara, Emanuela Pacotto, Maurizio Merluzzo e tanti altri.

L’obiettivo di Anime Factory è quello di regalare tantissime opzioni audio per gustare pienamente One Piece Stampede al meglio. Come se non bastasse, l’edizione Home Video contiene cinque card da collezione e ulteriori contenuti extra tutti da scoprire.

L’edizione Home Video di One Piece Stampede debutterà ufficialmente sul mercato a partire dal prossimo 19 marzo, precisamente in Limited Edition (in DVD e Blu-ray) e SteelBook UltraLimited Edition (solo in Blu-ray).

LA ciurma di Cappello di paglia