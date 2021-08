OnlyFans dirà presto addio alla pornografia

La piattaforma OnlyFans ha guadagnato grande popolarità negli ultimi tempi, grazie anche all’emergenza sanitaria che ha visto un gran numero di persone costrette tra le mura domestiche per via delle restrizioni “intrattenersi” coi servizi più disparati, siano essi social network più consueti che altre piattaforme online di foto e video. Ora, la compagnia con sede a Londra ha annunciato un importante cambiamento per il social senza censure che conta ad oggi più di 130 milioni di utenti attivi.

Come riportato in anteprima da Bloomberg (qui la notizia originale) OnlyFans ha infatti deciso di dire basta a contenuti sessualmente espliciti a partire dal prossimo mese di ottobre di quest’anno. La scelta, come si legge nella comunicazione ufficiale, sarebbe stata presa per garantire la sostenibilità della piattaforma e continuare a ospitare una comunità inclusiva di creatori e fan. Ciò avrebbe di conseguenza obbligato la compagnia a rivedere le linee guida sui contenuti, visto che i creatori potranno comunque pubblicare foto e video di nudo, ma a condizione che questi siano rispettosi con la nuova politica della piattaforma. La decisione sarebbe inoltre stata presa a seguito di una crescente pressione da parte dei partner bancari, oltre che dai fornitori di servizi di pagamento: solo nel 2020, OnlyFans ha gestito più di 2 miliardi di dollari di vendite, un numero che è destinato a raddoppiare entro la fine del 2021.

Lanciata nel 2016, OnlyFans ha sempre dato possibilità a tutti i creatori di contenuti di guadagnare denaro grazie al numero di utenti iscritti al loro canale. Il cambio previsto durante il mese ottobre sarà quindi un pesante macigno per chi ha imparato a trasformare col tempo una passione in un vero e proprio lavoro, visto il numero di content creator in grado di guadagnare cifre considerevoli. L’idea, quindi, è che OnlyFans voglia scrollarsi di dosso l’etichetta di piattaforma in abbonamento incentrata esclusivamente su contenuti per adulti, ma che possa ora abbracciare anche un pubblico generalista (come confermato anche dal recente lancio di una nuova app sempre targata OnlyFans e priva di nudo e contenuti sessualmente espliciti).