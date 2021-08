Mancano pochi giorni allo Star Trek Day 2021, l’evento che si tiene ogni anno in occasione dell’uscita del primo episodio di Star Trek: The Original Series, datata 8 Settembre 1966. Da allora, Star Trek è diventato un vero e proprio fenomeno pop in tutto il mondo. Quest’anno, l’evento si terrà in streaming grazie a Paramount+ per festeggiare i 55 anni dello show con panel e conferenze.

Paramount+ presenta il programma dello Star Trek Day 2021

Lo Star Trek Day 2021 verrà trasmesso in streaming dallo Skirball Cultural Center di Los Angeles, presentato da Wil Wheaton e Mica Burton, a cui si aggiungeranno poco alla volta membri del cast e creatori dell’intero franchise di Star Trek, comprese alcune apparizioni a sorpresa, nuovi annunci e rivelazioni. Tra le varie comparse, vengono citati anche Cirroc Lofton da Star Trek: Deep Space Nine, Anthony Montgomery da Star Trek: Enterprise, Garrett Wang da Star Trek: Voyager, George Takei da Star Trek: The Original Series, e LeVar Burton da Star Trek: The Next Generation. Tra i vari appuntamenti, si terrà anche un concerto di Jeff Russo, il compositore della colonna sonora di Star Trek: Discovery e Star Trek: Picard, insieme ad un’intera orchestra.

Durante la conferenza, verrà ripetuta l’iniziativa #StarTrekUnitedGives, che raccoglierà per beneficenza 1$ per ogni tweet diffuso con l’hashtag. In occasione dello Star Trek Day, i fan della serie potranno inoltre utilizzare il codice sconto STARTREKDAY20 sul sito ufficiale di Star Trek per acquistare del merchandise, compresa la collezione che verrà presentata appositamente per l’evento.

Su Amazon.it trovate una vasta selezione di prodotti legati a Star Trek, dalle edizioni home video dei film e delle serie tv, al merchandise e ai gadget.

Il programma dello Star Trek Day 2021

In questi giorni, Paramount+ ha pubblicato l’intero programma dello Stark Trek Day 2021.

STAR TREK: PRODIGY con i doppiatori della serie Brett Gray e Dee Bradley Baker, insieme ai produttori Kevin e Dan Hageman e al direttore/co-produttore Ben Hibon.

STAR TREK: DISCOVERY con Wilson Cruz, Blu del Barrio e Ian Alexander e la showrunner e produttrice esecutiva Michelle Paradise.

STAR TREK: STRANGE NEW WORLDS con Anson Mount, Rebecca Romijn e Ethan Peck, che verranno raggiunti dagli showrunner e produttori esecutivi Akiva Goldsman e Henry Alonso Myers.

STAR TREK: LOWER DECKS con i doppiatori Noël Wells e Eugene Cordero insieme al creatore della serie, scrittore e produttore esecutivo Mike McMahan.

STAR TREK: PICARD con Patrick Stewart e Jeri Ryan, la co-showrunner e produttrice esecutiva Akiva Goldsman ed una esibizione speciale di Isa Briones che canterà “Blue Skies,” canzone del finale della prima stagione di Picard.

RODDENBERRY LEGACY PANEL, con una conferenza del figlio di Gene Roddenberry e il CEO della Roddenberry Entertainment, Rod Roddenberry, insieme a Gates McFadden (“Star Trek: The Next Generation”), LeVar Burton (“Star Trek: The Next Generation”) e George Takei (“Star Trek: The Original Series”), che parleranno dell’impatto che “Star Trek” e il suo creatore hanno avuto sulla cultura sci-fi.