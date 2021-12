Patty Jenkins fa un passo indietro dalla regia di Cleopatra di Gal Gadot

Patty Jenkins (Monster, Wonder Woman, Wonder Woman 1984) ha rinunciato a dirigere Cleopatra, con Gal Gadot nei panni della leggendaria regina d’Egitto.

I motivi dietro la scelta di Patty Jenkins

Secondo quanto riportato da Variety, Patty Jenkins ha deciso di fare un passo indietro alla regia di Cleopatra per focalizzarsi su Star Wars e il terzo capitolo di Wonder Woman. Per questo ha preso la decisione di lasciare le redini del film creato da Paramount a Kari Skogland, nome noto in molte serie targate Marvel Studios.

La Jenkins però non lascerà il progetto del tutto. Rimarrà coinvolta in un ruolo di produttrice mentre la sceneggiatura rimane nelle mani di Laeta Kalogridis, la quale si è fatta notare per la prima volta con film indipendenti come The Size of Watermelons e Men With Guns, e ha diretto nel 2008 il thriller poliziesco Fifty Dead Men Walking, nel 2007 il dramma The Stone Angel con Ellen Burstyn, e nel 2002 Liberty Stands Still con Wesley Snipes. Da allora è diventata un’importante regista televisiva di serie come The Handmaid’s Tale, The Punisher, The Walking Dead, The Americans e House of Cards.

I dettagli della trama del film non sono stati annunciati. Cleopatra è stata un soggetto frequente dei film di Hollywood, essendo stata ritratta da personaggi come Elizabeth Taylor nel 1963 e Claudette Colbert nel 1934. Non abbiamo nemmeno una data di inizio delle riprese ed è probabile che, con il cambio di timone, anche queste potrebbero subire delle modifiche.

Detto questo, quando le è stato chiesto del casting, Gal Gadot ha detto quanto segue a proposito di questa moderna interpretazione di Cleopatra:

“Prima di tutto, se si vuole essere fedeli ai fatti, Cleopatra era macedone. Stavamo cercando un’attrice macedone che potesse adattarsi a Cleopatra. Lei non c’era, e io ero molto appassionata di Cleopatra”.

