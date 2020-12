The Mandalorian – Pedro Pascal rivela quando ha appreso il nome di Baby Yoda

La star di The Mandalorian, Pedro Pascal, è stata tra le prime persone a conoscere il vero nome di Baby Yoda, un segreto ben custodito e rivelato solamente a metà della seconda stagione della fortunatissima serie targata Disney Plus.

Nel Capitolo 13 (la quinta puntata della seconda stagione diretto da Dave Filoni), Il Mandaloriano (Pedro Pascal) incontra Ahsoka Tano la quale si connette telepaticamente con il bambino apprendendo direttamente da lui il suo vero nome, Grogu. Il Mandaloriano impara così il nome e il passato di Baby Yoda, un giovane Jedi addestrato da diversi maestri nel Tempio sul pianeta Coruscant.

A Entertainment Tonight (potete guardare la videointervista a questo link), Pedro Pascal ha rivelato di aver saputo il nome di Baby Yoda durante la lettura delle sceneggiature della seconda stagione dello show. Apprendiamo, inoltre, che Favreau, showrunner della serie The Mandalorian, ha concepito il nome del personaggio di Baby Yoda, nello show chiamato Il Bambino o La Risorsa, già durante la scrittura della prima stagione.

Lo stesso Favreau aveva già rivelato a Good Morning America di aver pensato al nome Grogu già dall’inizio dello show e che avrebbe voluto rivelare il nome del Bambino solo a show avviato. Aggiunge, inoltre, che ormai tutti conoscono Il Bambino col nome di Baby Yoda, ma nello show Yodino vuole essere chiamato con il suo vero nome, Grogu, appunto.

Dopo The Mandalorian, lanciato insieme a Disney Plus lo scorso Novembre, Favreau ha detto a USA Today che il soprannome di Baby Yoda è nato “perché non esiste un nome per la specie Yoda. È il modo più semplice, breve e hashtagabile per identificare quel personaggio, che è identificato nel episodio come The Child (Il Bambino)“.

Grogu è solo uno dei pochi membri di questa specie visti finora nella galassia di Star Wars, che include il Gran Maestro Jedi Yoda, Yaddle e Vandar Tokare. Quando gli è stato chiesto se Grogu potesse essere imparentato con Yoda, Favreau ha replicato: “Bene, ora stai entrando in spoiler. Non posso dire altro. Ma ci sono molte teorie su questo“.