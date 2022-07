Manca ormai un mese al debutto televisivo del prequel di Game of Thrones, ambientato ben 200 anni prima degli avvenimenti narrati nella serie principale. Come rivelato dal co-showrunner Ryan Condal la prima stagione di House of the Dragon avrà diversi salti temporali per raccontare al meglio la storia.

House of the Dragon farà ricorso a diversi salti temporali

In House of the Dragon i fan faranno la conoscenza della principessa Rhaenyra Targaryen (Emma D’Arcy) e di Lady Alicent Hightower (Olivia Cooke), migliori amiche che vengono divise dall’ambizione e dalla lotta per la successione al trono. La prima volta che appariranno sullo schermo, però, saranno da adolescenti, interpretate rispettivamente da Milly Alcock e Emily Carey. Ci sarà poi un salto temporale di ben 10 anni nel bel mezzo della stagione, e non sarà il solo.

“Dobbiamo raccontare una guerra generazionale e questi salti temporali sono necessari per la nostra narrazione. Prepariamo il terreno affinchè il pubblico conosca i personaggi quando sarà il momento di vederli all’opera” ha dichiarato Ryan Condal ai microfoni di The Hollywood Reporter. Proprio per questo motivo la struttura narrativa della serie è stata paragonata a quella di The Crown, ma non tutti i personaggi saranno oggetto di recasting. Matt Smith e Paddy Considine, che interpretano rispettivamente il principe Daemon Targaryen e King Viserys I Targaryen, non saranno rimpiazzati.

Basato sul romanzo di George Martin Fuoco e Sangue, la serie seguirà la Danza dei Draghi, la guerra civile dei Targaryen tra i fratelli Aegon II e Rhaenyra, che combatterono per il trono dopo la morte del loro padre Viserys I. House of the Dragon debutterà in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW il 22 agosto, in contemporanea assoluta con la messa in onda negli Stati Uniti su HBO Max. Sarà disponibile un episodio alla settimana.

Il franchise di Game of Thrones dovrebbe inoltre espandersi con altri progetti, tra cui uno spinoff su Jon Snow, sempre interpretato da Kit Harington e ambientato dopo gli avvenimenti dell’ottava e ultima stagione.