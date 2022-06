Arriva direttamente da The Hoolywood Reporter un’indiscrezione bomba sul futuro televisivo di Game of Thrones, serie basata sui romanzi di George Martin. A quanto pare HBO sarebbe al lavoro su di uno spinoff incentrato su Jon Snow, noto personaggio dello show interpretato da Kit Harrington.

In arrivo uno spinoff su Jon Snow

La nuova serie dovrebbe essere ambientata dopo il finale dell’ottava stagione di Game of Thrones che ha visto Jon Snow essere esiliato all’estremo nord di Westeros. Potrebbero apparire anche diversi personaggi dello show principale che sono rimasti in vita, continuando in questo modo anche le loro storie.

Il ruolo di Jon Snow è valso a Kit Harrington ben due nomination agli Emmy. Sebbene il finale della serie sia stato ampiamente criticato dai fan sui social, rivedere in azione il legittimo erede al Trono di Spade sarebbe un grande colpo.

In diverse interviste passate l’attore aveva dichiarato di aver chiuso con quel ruolo che gli era costato quasi 10 anni di impegni e sacrifici, spesso estremi, ma a quanto pare dovrebbe aver cambiato idea. Nel frattempo Kit Harrington è entrato a far parte del Marvel Cinematic Universe apparendo in Eternals nei panni di Dane Whitman (personaggio che rivedremo anche in Blade).

Se dovesse essere confermato, quello su Jon Snow sarebbe soltanto uno dei numerosi progetti in cantiere a tema Game of Thrones. Il prossimo della lista è House of the Dragon, spin-off/prequel de Il Trono di Spade con protagonista la casata dei Targaryen. Sarà ambientato ben 200 anni prima degli avvenimenti narrati nella serie principale, divenuta una delle più grandi hit di HBO.

La prima puntata arriverà sulla piattaforma di streaming il 21 agosto, mentre in Italia sarà visibile su Sky/NOW in contemporanea con la messa in onda americana. Lo show avrà un tono ben diverso da Il Trono di Spade, ma rispetterà la natura della serie originale. Confermata anche la presenza di numerosi draghi, creature che invece scarseggiavano nello show andato in onda per 8 stagioni.