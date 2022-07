Se ne parlava già un paio di anni fa, ma ora sono arrivate delle novità: HBO ha annunciato un periodo di uscita un po’ più preciso per il debutto dell’attesissima serie TV live-action di The Last of Us, basata sul celebre videogioco. Durante un’intervista con The Hollywood Reporter, Casey Bloys, Chief Content Officer di HBO e HBO Max, ha rivelato che la nuova produzione dovrebbe arrivare intorno ai primi mesi del 2023. Dunque, dovremo attendere ancora qualche mese prima di vedere all’opera i protagonisti della storia.

La serie di The Last of Us

La serie live-action di The Last of Us

Per il momento non c’è dato sapere molto sulla storia della serie TV di The Last of Us, ma è stato confermato che si baserà sulla vicenda raccontata nel primo videogioco di Naughty Dog, seppur con qualche modifica. Parlando di cambiamenti, il co-creatore dell’originale, Neil Druckmann, nel marzo del 2021 aveva raccontato qualcosa dei dialoghi al suo interno:

In alcuni passaggi, le due storie saranno molto simili. È divertente, per esempio, ritrovare gli stessi dialoghi che ho scritto per il gioco nelle sceneggiature di HBO! Altre volte, invece, divergono molto, e la resa è decisamente migliore perché stiamo parlando di un medium diverso.

Nella versione live-action Pedro Pascal è il contrabbandiere cinico e spietato Joel Miller, colui che ha il compito di scortare Ellie Williams (Bella Ramsey), una giovane ragazza che potrebbe essere la chiave per combattere una micidiale piaga che ha trasformato la popolazione mondiale in zombi.

La prima stagione di The Last of Us è composta da 10 episodi ed è basata su una sceneggiatura scritta, appunto, da Neil Druckmann (Naughty Dog). Secondo cbr.com, Craig Mazin (Chernobyl) è il produttore esecutivo della serie in cui dovrebbero apparire pure Troy Baker e Ashley Johnson, rispettivamente interpreti di Joel ed Ellie nei videogiochi. I due registi saranno Jasmila Žbanić e Ali Abbasi.

Uscito nel 2013 su PlayStation 3, The Last of Us è diventato in breve tempo uno dei videogame più amati e venduti di sempre dell’ammiraglia Sony. Naughty Dog ne ha poi realizzato una remastered per PS4, contenente il DLC su Ellie, e circa un mesetto fa ha annunciato l’arrivo del remake per PS5 (si può già ordinare su Amazon) e PC, previsto per il 2 settembre 2022. Infine, nel 2020 è uscito il controverso sequel The Last of Us: Part II.