Grandi notizie per il celebre franchise ideato da Naughty Dog. In occasione della Summer Game Fest è stata diffusa in rete la prima immagine ufficiale della serie TV di The Last of Us, realizzata in esclusiva per HBO Max. La reazione dei fan sui social è stata estremamente positiva.

Prima immagine della serie TV di The Last of Us

La foto in questione mostra Pedro Pascal e Bella Ramsey nei panni di Joel e Ellie, protagonisti assoluti del videogame, intenti a nascondersi da alcuni clicker. La location sembra essere quella del terzo capitolo di The Last of Us, ovvero l’interno di un museo di Boston, ormai in rovina.

Al momento non è stata annunciata una precisa data di uscita, ma si presume che possa arrivare soltanto nel 2023. Nel cast anche Gabriel Luna nei panni del fratello di Joel, Tommy, Nico Parker in quelli della figlia, Sarah, e Merle Dandridge come Marlene.

La serie TV di The Last of Us sarà prodotta da Craig Mazin, autore della miniserie Chernobyl, oltre che dal co-presidente di Naughty Dog Neil Druckmann. I due registi saranno Jasmila Žbanić e Ali Abbasi. La prima è una regista e produttrice cinematografica bosniaca, vincitrice dell’Orso d’oro al Festival di Berlino nel 2006 per il suo film d’esordio chiamato Il segreto di Esma.

Uscito nel 2013 su PlayStation 3, The Last of Us è diventato in breve tempo uno dei videogame più amati e venduti di sempre dell’ammiraglia Sony. Naughty Dog ne ha poi realizzato una remastered per PS4, contenente il DLC su Ellie, e proprio oggi ha annunciato il remake per PS5 e PC. Nel 2020 è poi uscito il controverso sequel, The Last of Us: Part II.

La serie TV sarà basato sul primo capitolo, ma apporterà alcuni cambiamenti alla storia, evitando di essere una copia carbone del videogame. Sarà nel 2023 anziché nel 2033, 10 anni prima di quello che accade nella serie di videogiochi in cui l’Outbreak Day, ovvero il giorno in cui il virus Cordyceps inizia a diffondersi.

Joel (Pedro Pascal) è uno dei pochi sopravvissuti a una catastrofe sanitaria che ha quasi del tutto sterminato l’intera popolazione mondiale. Il suo compito sarà quello di scortare una giovane ragazza di nome Ellie (Bella Ramsey) attraverso alcune zone impervie dell’America, per uno scopo per ben preciso che non gli sarà dato sapere, perlomeno all’inizio.