Non è ancora giunto su Netflix il finale della quarta stagione di Stranger Things, ma già si sta parlando dello spin-off legato al franchise. Le novità in merito sono ancora poche ma intriganti, soprattutto per chi aspettava da tempo la conferma di un possibile proseguo della storia. Arriviamo ora al dunque: i piani per lo spin-off. Sembra che i due showrunner, Ross e Matt Duffer, stiano pensando al progetto in contemporanea con la quinta e ultima stagione della serie originale, di cui sono emersi dettagli importanti negli ultimi giorni. Ciò non significa che le due produzioni saranno girate nello stesso momento, anzi: prima assisteremo alla fine della storia principale, poi vedremo lo spin-off.

Immagine ufficiale Netflix di Stranger Things 4

Lo spin-off di Stranger Things

I piani sembrano abbastanza chiari: le idee sullo spin-off di Stranger Things verranno approfondite in un secondo momento, dopo aver terminato il lavoro sugli effetti speciali degli ultimi due episodi della stagione in corso, lavorando parallelamente alla quinta stagione della serie.

Non solo: lo spin-off di Stranger Things potrebbe mostrare qualcosa di molto diverso rispetto alla serie originale, secondo quanto affermato dagli showrunner e riportato da screenrant.com. Sarà il tempo a dirci se la produzione farà parte del mondo attuale di Stranger Things o sarà collegata in maniera meno diretta all’originale. Al momento, infatti, è tutto in fase di ideazione, e quindi possiamo aspettarci qualsiasi cosa. Di seguito potete leggere le parole di Matt Duffer, intervistato da Variety:

Non abbiamo ancora realizzato nulla perché non vogliamo produrre qualcosa per le ragioni sbagliate. È un’idea che vorrei sviluppare indipendentemente dal fatto che sia correlato a Stranger Things o meno. Anche se togliessimo il titolo di Stranger Things, ne sarei entusiasta. Ma forse non sarà Stranger Things… Potrebbe essere diverso da ciò che ci aspettiamo, e da ciò che si aspetta Netflix.

Qualche curiosità sulle prossime stagioni

In ogni caso, anche visto la piega che sta prendendo la quarta stagione della serie, il cui finale presenterà la morte di alcuni personaggi, ne vedremo delle belle. Le riprese di Stranger Things 5 non sono ancora iniziate, così come non sono pronte le sceneggiature dei nuovi episodi, ma sappiamo che la prossima avventura della banda si concentrerà sul Sottosopra e il suo significato. Ricordiamo che gli ultimi due episodi della quarta stagione (potete trovare su Amazon la maglia di Vecna) debutteranno su Netflix l’1 luglio.