Si avvicina il momento più atteso della stagione Netflix: il finale di Stranger Things 4. Siamo davvero pronti a saperne di più sulla seconda parte della quarta stagione? La serie, una delle produzioni di punta del colosso streaming, ha conquistato tutti sin da subito. Con il passare del tempo, però, sta diventando sempre più difficile capire cosa aspettarsi dai prossimi episodi, anche visto le numerose rivelazioni delle ultime ore. Lo stesso co-creatore, co-regista e co-sceneggiatore, Matt Duffer (insieme al fratello Ross), ha parlato del motivo per cui la nuova stagione sembra così diversa rispetto alle precedenti.

Nel corso di un’intervista con TV Line riportata da comicbook.com, lo showrunner ha lasciato intendere che possiamo aspettarci davvero qualsiasi cosa, anche a livello di atmosfera. “I nostri personaggi sono in una situazione insolita, di svantaggio, in quanto separati gli uni dagli altri. Quindi si tratta di un climax molto diverso“, ha aggiunto Duffer. Non solo: negli ultimi due episodi della quarta stagione, disponibili su Netflix dall’1 luglio 2022, assisteremo alla tragica morte di più personaggi. A confermarlo sono stati proprio i due ideatori della storia. Non dimentichiamoci, tra le altre cose, le recenti parole di Joseph Quinn, secondo cui il finale di Stranger Things 4 sarà “una carneficina”. Insomma, la curiosità verso ciò che accadrà non può che essere forte.

Stranger Things 4 in un'immagine dal trailer ufficiale

Il finale di Stranger Things 4

Prima di addentrarci nelle dichiarazioni relative alle ultime novità, è bene ripassare a grandi linee cosa è accaduto nei primi episodi della nuova stagione. Nella prima metà di Stranger Things 4, di cui è già stata confermata una quinta e ultima stagione, si sono verificate alcune morti misteriose a Hawkins. In seguito, la banda ha capito di avere a che fare con una minaccia a dir poco pericolosa, Vecna (Jamie Campbell Bower), un nuovo e potente criminale dall’aspetto inquietante. L’unica che potrebbe fermare il temuto nemico è Undici (Millie Bobby Brown), peccato che stia ancora cercando di riottenere i suoi poteri, le sue abilità psico-cinetiche e telepatiche. Il primo volume della quarta stagione si è poi concluso con un cliffhanger che vede diversi personaggi in gravi situazioni.

Tornando al finale di Stranger Things 4 e alle possibili morti, da tempo ci sono speculazioni a riguardo. Il primo a parlare di decessi importanti nella stagione in corso è stato Noah Schnapp, l’interprete di Will Byers, accusato di aver rovinato il finale ai fan. Ora qualcosa è cambiato: anche i creatori della serie hanno deciso di prendere parola, confermando che ci sarà da effettuare un “conteggio delle vittime” entro fine stagione. Chi perderà la vita? Nessuno ha voluto dare informazioni concrete in merito, e ciò ha portato lo spettatore a ipotizzare e chiedersi se il dramma coinvolgerà perlopiù il cast principale o le nuove aggiunte, come accaduto in passato.

Stranger Things 4 in un'immagine dal trailer ufficiale

La quinta stagione

Dopo aver parlato delle novità riguardanti il finale di Stranger Things 4, passiamo alla quinta e ultima stagione dei fratelli Duffer. I due showrunner hanno rivelato l’intenzione di approfondire la storia sul significato del Sottosopra nella prossima avventura dei protagonisti. La serie, lo ricordiamo, racconta il viaggio di un gruppo di bambini che crescono nella città immaginaria di Hawkins (Indiana). In questo luogo avviene il loro primo incontro con una dimensione alternativa chiamata nella versione originale Upside Down, che scatena ogni sorta di male sul loro mondo. È proprio la nuova realtà a farla da padrona nella serie, il che accresce la curiosità del pubblico nel comprendere meglio il Sottosopra. Per esempio, le sue origini.

Presto ne sapremo di più, secondo le parole dei due creatori riportate da screenrant.com. Durante un’intervista con Variety, i Duffer hanno dichiarato che “molte delle risposte sul Sottosopra rappresentano le basi della quinta stagione” e che Stranger Things 5 esplorerà in particolare il motivo per cui questa dimensione alternativa è ferma nell’anno 1983. In attesa di scoprire ulteriori e intriganti particolari sul futuro dei nostri amati protagonisti, vi segnaliamo che su Amazon potete trovare il gioco da tavolo Stranger Things: Attack of the Mind Flayer.