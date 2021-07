Platinum End: l’anime arriva su Crunchyroll

L’adattamento anime di Platinum End, l’ultimo manga dello scrittore Tsugumi Ohba e dell’artista Takeshi Obata, il duo creativo dietro Death Note e Bakuman arriva Crunchyroll! L’annuncio è stato fatto durante il Comic-Con a San Diego, e maggiori informazioni arriveranno man mano che ci avvicineremo al debutto della serie.

Platinum End: a proposito dell’anime

L’annuncio dell’adattamento anime di Platinum End è stato fatto durante Jump Festa ’21. Il numero degli episodi saranno 24, adatteranno tutta la storia del manga, e verranno trasmessi da ottobre 2021 a marzo 2022.

Crunchyroll descrive così la trama:

“Ti darò la speranza di vivere.” Kakehashi Mirai ha perso i suoi genitori in un incidente e ha vissuto nella miseria con i parenti che lo hanno accolto. Avendo perso la speranza in tutto, decide di saltare giù dal tetto di un edificio il giorno dell’esame di maturità. Ma poi incontra un angelo…

I personaggi di Platinum End verranno doppiati da Miyu Irino (Mirai Kakehashi), Yui Ogura (Nasse), Natsuki Hanae (Revel), MAO (Saki Hanakago), Toshiyuki Morikawa (Nanato Mukaidō), Ai Kayano (Baret), Kaito Ishikawa (Kanade Uryū), Kikuko Inoue (Meyza), Tomoaki Maeno (Hajime Sokotani) e Hikaru Midorikawa (Balta).

Per quanto riguarda lo staff dell’anime abbiamo Hideya Takahashi (Strike Witches: Road to Berlin, Le Bizzarre Avventure di JoJo – Vento Aureo) come direttore presso lo studio Signal MD (Birthday Wonderland) su sceneggiature coordinate da Shinichi Inotsume (PERSONA 5 the Animation, Hayate the Combat Butler, Gangsta). Koji Odate (No Game, No Life) cura il character design, lo studio KUSANAGI (Sword Art Online Alternative: Gun Gale Online) si occupa dei fondali, Masanori Ikeda dirige la computer grafica e Takatoshi Hamano dirige il sonoro presso Magic Capsule.

Qui sotto potete guardare il trailer ufficiale sottotitolato in italiano:

Platinum End: il manga

Il manga di Platinum End di Sugumi Ohba e Takeshi Obataha, ha esordito nel 2015 sulla rivista mensile Jump SQ edita dalla Shūeisha, dal 4 novembre 2015 al 4 gennaio 2021. L’edizione italiana è curata e distribuita dalla Planet Manga.

Questa la trama:

Mirai, rimasto orfano, vive miseramente subendo le angherie dei parenti che l’hanno adottato. In preda alla disperazione, il giorno del diploma di scuola media il ragazzo decide di suicidarsi. Un attimo prima della sua morte si imbatte nell’angelo Nasse, che intende ridargli la voglia di vivere.

Iniziate a leggere Platinum End acquistando il primo volume su Amazon!