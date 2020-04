Play Festival del Gioco 2020: l’evento è stato ulteriormente posticipato

Tra i numerosi eventi annullati o rimandati a causa delle disposizioni stabiliti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri per l’emergenza sanitaria causata dal Coronavirus (Covid-19), si aggiunge anche il Play Festival del Gioco 2020 di Modena che cambia ufficialmente e nuovamente le date.

In seguito alle disposizioni inerenti all’emergenza sanitaria volte a contrastare la diffusione del virus Covid-19, l’annuale fiera modenese che inizialmente doveva tenersi dal 3 al 5 aprile, era stata già posticipata dal 22 al 24 maggio. Sebbene la circolare della Presidenza del Consiglio stabilisce il termine della misura cautelativa per il 3 maggio, gli organizzatori hanno preferito applicare le norme di sicurezza e posticipare ulteriormente l’evento a settembre, esattamente dall’11 al 13 settembre.

La comunicazione è arrivata attraverso il sito web ufficiale dell’evento ed è stato rimbalzato su tutti i social collegati ad esso:

Questo il comunicato condiviso dagli organizzatori:

Play Festival del Gioco 2020 si terrà dall’11 al 13 settembre. La decisione è stata presa da ModenaFiere alla luce degli ultimi provvedimenti delle autorità in relazione all’emergenza Coronavirus. Lo staff di Play è come sempre al lavoro per offrire ai giocatori, agli appassionati, alle associazioni e agli espositori la migliore esperienza possibile nel rispetto delle norme e della sicurezza di tutti. Ulteriori informazioni sul programma, le iniziative speciali e su come visitare l’edizione 2020 saranno disponibili a breve. Rimanete sintonizzati!

Lo staff di Play, inoltre, comunica di essere come sempre al lavoro per offrire ai giocatori, agli appassionati, alle associazioni e agli espositori la miglior esperienza possibile nel rispetto delle norme e della sicurezza di tutti e che appena avranno ulteriori aggiornamenti, saranno pubblicati sul sito. Proprio oggi lo staff di Play ha anche deciso di organizzare un evento per domenica 19 aprile in collaborazione con Convivio Ludico. L’evento prenderà il nome di “GDR A’ LA CARTE ONLINE” e consisterà in una sorta di ristorante dove invece di scegliere le pietanze, potrete ordinare dei giochi di ruolo presenti nel menù restando comodamente seduti in casa. Per ulteriori informazioni vi lasciamo alla pagina ufficiale dell’evento.