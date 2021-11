Pokémon: in esclusiva nove nuove carte di Colpo Fusione

In esclusiva per CulturaPop, vi presentiamo ben nove nuove carte del gioco di carte collezionabili di Pokémon, provenienti dalla nuova espansione Spada e Scudo – Colpo Fusione, in uscita il 12 Novembre.

Il cammino è disseminato di rivali e lotte senza esclusione di colpi. Fortunatamente, anche un potenziale illimitato ti attende all’orizzonte con il nuovo Stile Colpo Fusione che scatenerà l’istinto incontenibile dei Pokémon e dei loro Allenatori.

Colpo Fusione sarà composta da ben 284 carte, suddivise in 32 Pokémon V, 16 Pokémon VMax, 36 carte Allenatore, 3 carte Energia e 161 Pokémon normali. Inoltre, l’espansione aggiungerà l’abilità omonima, che andrà ad aggiungersi agli altri stili Colpo Singolo e Colpo Rapido; questa darà modo di dare la massima potenza se anche altri Pokémon in campo avranno lo stesso stile di lotta.

Ma vediamo nel dettaglio le nove carte in esclusiva.

Toxel e Toxtricity

In entrambi gli stadi, i due Pokémon riescono ad indebolire pesantemente l’avversario: Toxel, con il suo Ruggito, riesce ad indebolire di 30 punti gli attacchi dei difensori, mentre Toxtricity, con la sua abilità Calmante Massimo, riesce a ridurre di 30 i PS dei Pokémon VMax, ammesso che tutti abbiano Colpo Fusione.

Smeargle e Lapras

Smeargle, grazie a Bozza di Scarti, permette al giocatore di andare a pescare ben due carte Allenatore che posseggono Colpo Fusione direttamente dalla pila degli scarti, mentre Lapras è in grado di addormentare gli avversari col suo Ventogelato e infliggere danni persino alla panchina con Arcosplash.

Chicco, Spighetto e Maisello e Energia Colpo Fusione

Due carte molto potenti, che incarnano perfettamente il cuore della nuova espansione: Chicco, Spighetto e Maisello, infatti, permette di andare a pescare fino a tre Pokémon con Colpo Fusione e di aggiungerli alla propria mano, mentre l’Energia Colpo Fusione, se assegnata ad un mostriciattolo con l’abilità speciale del set, non potrà subire gli effetti di qualsiasi abilità che i Pokémon degli avversari possono lanciargli.

Deoxys

Deoxys, il Pokémon DNA, scende in campo sfoggiando non uno ma ben tre Stili di Lotta, il che significa che qualsiasi Energia Speciale, Carta Allenatore o Strumento Pokémon con uno Stile di Lotta può essere usato con esso. Inoltre, il costo di attacco di Carica Fotonica significa che qualsiasi carta Energia può essere utilizzata per potenziarlo.

Mew V e Gengar V

I due Pokémon V che vi presentiamo in esclusiva sono molto differenti tra di loro: Mew V, con la sua abilità Miscuglio di Energia, può andare a cercare una qualsiasi carta energia da assegnare ad un Pokèmon con l’abilità Colpo Fusione, mentre Gengar V può addormentare all’istante gli avversari con il suo Sonno Oscuro, oppure sacrificare 30 punti vita ed infliggere una moltitudine di danni con Esplosione Infausta.

Vi ricordiamo che Spada e Scudo – Colpo Fusione uscirà il 12 Novembre e che potete pre-ordinare cliccando su questo link il comodo Set Allenatore Fuoriclasse, contenente ben 8 bustine, 45 carte Energia, 65 bustine protettive, diversi accessori come segnalini e dadi, un manuale introduttivo e una comoda confezione per contenere le proprie carte