Pokémon: Netflix a lavoro su una serie live-action

Se dopo aver visto il film live-action Detective Pikachu (che potete recuperare su Amazon in Blu-Ray) speravate di vedere più contenuti simili dedicati all’universo Pokémon, Netflix vi farà felici perché sta lavorando a un progetto davvero interessante. Il gigante dello streaming, infatti, sta attualmente lavorando a una nuovissima serie TV live-action proprio sui Pokémon che vedrà Joe Henderson, il co-showrunner di Lucifer, nei panni di produttore esecutivo e sceneggiatore.

Netflix a lavoro su diverse serie live-action oltre ai Pokémon

La notizia è arrivata in esclusiva da Variety, ma è stato anche rivelato che il titolo è nelle prime fasi di sviluppo, il che significa che al momento non sono disponibili dettagli né sulla trama né sugli attori del cast. Questa collaborazione creativa, tuttavia, è stata rafforzata proprio dopo il grande successo avuto con la serie Lucifer. Infatti quest’ultima, dopo essere stata cancellata da FOX, ha preso nuova vita grazie a Netflix mantenendola popolare per tutta la sua messa in onda. Ora che la serie sta volgendo al termine con la sua sesta stagione, Henderson avrà un nuovo progetto su cui lavorare.

Netflix, attualmente, ha i diritti di messa in onda di diversi titoli animati dell’amato franchise dei Pokémon, quindi una serie live-action è solo una ciliegina sulla torta. Il colosso dello streaming non è nemmeno nuova ad adattamenti del genere dato il grande successo avuto con The Witcher, ma anche ai nuovi progetti dedicati a Resident Evil e ad Assassin’s Creed.

Le domande comunque sono molte e in particolare tutti si stanno chiedendo se la nuova serie sarà ambientata nel mondo di Detective Pikachu o se seguirà un formato simile ai cartoni animati concentrandosi su Ash Ketchum e sulla sua ricerca per diventare un Pokémon Master. Attualmente non ci sono ulteriori dettagli oltre a ciò che vi abbiamo già comunicato, quindi non resta che attendere altre informazioni ufficiali.