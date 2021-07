Questo fine settimana ha regalato un panel speciale al Comic-Con@Home a tuti i fan di Lucifer, la serie live action originale Netflix basata sul personaggio creato da Neil Gaiman per il suo storico Sandman (di cui potete recuperare il primo numero qui su Amazon). La star Tom Ellis e i produttori esecutivi Joe Henderson e Ildy Modrovich sono stati ospitati all’interno dell’evento virtuale per offrire alcune informazioni su Lucifer 6, la stagione finale della saga.

Lucifer 6: informazioni sugli episodi

Avevamo lasciato il nostro Lucifer alla fine della stagione 5, di cui potete trovare qui la nostra recensione, in una veste del tutto inedita per lui, dopo il “pensionamento” di Dio. Ora, la sua storia sta per giungere al termine, ma prima di mostrarvi il trailer di lancio di Lucifer 6 ci soffermeremo un attimo su alcune informazioni che riguardano gli episodi della stagione conclusiva della serie.

Teniamo a precisare che quanto segue proviene da dichiarazioni ufficiali fornite dagli autori della serie nelle ultime settimane. Accanto ai titoli degli episodi troverete i nomi dei registi e degli sceneggiatori degli stessi:

“Nothing Ever Changes Around Here” (Kevin Alejandro / Mike Costa) “Buckets of Baggage” (Richard Speight Jr. / Jen Graham Imada) “Yabba Dabba Do Me” (Nathan Hope / Joe Henderson) “Pin the Tail on the Baddie” (Viet Nguyen / Carly Woodworth) “The Murder of Lucifer Morningstar” (Lisa Demaine / Lloyd Gilyard Jr.) “A Lot Dirtier Than That” (Claudia Yarmy / Ildy Modrovich) “My Best Fiend” (Nathan Hope / Julia Fontana) “Save the Devil, Save the World” (DB Woodside / Aiyana White) “Goodbye, Lucifer” (Kevin Alejandro / Chris Rafferty) “Partners ‘Til the End” (Sherwin Shilati / Ildy Modrovich e Joe Henderson).

Lucifer 6 sarà quindi composta da un totale di 10 episodi.

Lucifer 6: trailer e data di uscita su Netflix

Qui di seguito, potete trovare il primissimo trailer di lancio per Lucifer 6, alla fine del quale viene anche annunciato il giorno esatto in cui tutti e 10 gli episodi che compongono la stagione finale della serie televisiva saranno pubblicati su Netflix:

Le prime 5 stagioni di Lucifer sono disponibili per la visione in esclusiva qui su Netflix, dove verrà anche rilasciata Lucifer 6. La stagione finale della serie sarà disponibile a partire dal prossimo 10 settembre.