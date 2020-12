Power Rangers in arrivo da ThreeZero

Con una mossa a sorpresa ThreeZero in collaborazione con Hasbro annuncia l’uscita in blocco dei mitici Migthy Morphin Power Rangers in una versione dool in scala 1/6.

Tutte e sei le action figure saranno realizzate con corpo totalmente articolato, con le tute realizzate in stoffa, con un discreto numero di accessori intercambiabili e parti opzionali, raggiungendo un’altezza di 30 cm circa.

Red Ranger

Il Red Ranger alias Jason Lee Scott è il leader della squadra e trae i poteri dal tirannosauro e avrà in dotazione: la spada del potere, una pistola e sei mani intercambiabili.

Black Ranger

Il Black Ranger (Zack Taylor) trae i poteri dalla forza del mammut e sarà dotato di: un’ascia, una pistola e sei mani intercambiabili.

Blu Ranger

Il Blu Ranger (William “Billy” Cranston) sfrutta i poteri del triceratopo e avrà in corredo: le due parti per formare la lancia, una pistola e sei mani intercambiabili.

Yellow Ranger

La Yellow Ranger alias Trini Kwan combatte con i poteri dello smilodonte e includerà come extra: due daghe, una pistola e sei mani intercambiabili.

Pink Ranger

La Pink Ranger (Kimberly Ann Hart) usa i poteri del pterodattilo e avrà: un arco, una freccia, una pistola e sei mani intercambiabili.

Green Ranger

Il Green Ranger alias Thomas Oliver, detto Tommy lotta con i poteri del drago e troveremo in dotazione: il pugnale-ocarina, una spada e 7 mani intercambiabili.

L’uscita dei sei Power Rangers: Red Ranger, Black Ranger, Blu Ranger, Yellow Ranger, Pink Ranger e Green Ranger sono già in preordine presso il distributore ufficiale Italiano Cosmic Group al costo di 120.00 Euro al pezzo, in più ci sarà anche la possibilità di acquistare il box completo con tutti e sei i Power Rangers al prezzo di circa 600.00 Euro. L’uscita è fissata in Italia per Ottobre 2021 circa.