Power Rangers: in arrivo nuovi adattamenti cinema e TV

Jonathan Entwistle, il creatore della serie Netflix It’s the End of the F***ing World, è stato incaricato di progettare, supervisionare e dirigere la prossima serie di adattamenti per il piccolo e grande schermo dei Power Rangers, i colorati supereori proprietà di Hasbro. Dovremo, quindi aspettarci, sia adattamenti cinematografici sia televisivi.

La notizia, data in esclusiva da Hollywood Reporter (potete leggere l’articolo originale a questo link), arriva in un momento in cui eOne, la casa di produzione acquisita da Hasbro a fine 2019, sta diventando sempre più attiva nella produzione di adattamenti dei marchi basati sui giocattoli Hasbro. Precedentemente questa nuova versione dei Power Rangers era in produzione, sempre ad opera di Jonathan Entwistle, per la Paramount Pictures. Jonathan Enwistle sarà, quindi, il nuovo conduttore di un universo narrativo che connetterà i prodotti di più piattaforme. In una dichiarazione congiunta il presidente di eOne Nick Meyer e il presidente della televisione mondiale Michael Lombardo hanno dichiarato di essere felici di collaborare con Jonathan Enwistle al nuovo adattamento dei Power Rangers, soprattutto considerando la grande creatività del regista. I due rappresentanti di eOne hanno anche affermato che l’obiettivo di questa nuova produzione è quello di portare lo spirito analogico nel futuro, sfruttando l’azione e la narrazione che hanno reso i Power Rangers un marchio di successo mondiale.

Nel 2017, Lionsgate ha prodotto e pubblicato una riedizione che, dal prodotto per bambini che originariamente erano i Power Rangers negli anni ’90, ha dato nuova vita al il titolo, rendendolo adatto ad un pubblico più maturo. Il film fallì al botteghino, incassando solo 142 milioni di dollari in tutto il mondo, a fronte di un budget speso di circa 100 milioni di dollari, e i piani originari, che prevedevano una serie di film, furono scartati. Entwistle ha creato End of the F***ing World e ha co-creato la recente serie I’m Not Okay With This. Entrambe le serie erano incentrate su degli adolescenti alle prese con la crescita e sono state elogiate per la loro stesura, la prima è, infatti, vincitrice di un Peabody e un BAFTA TV Award.