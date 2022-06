Colpo di scena a pochissime ore dall’inizio della Summer Game Fest 2022: The Last of Us arriva su PC e PS5! L’annuncio ancora non c’è, ma a svelare con largo anticipo le mosse di Sony e Naughty Dog ci ha pensato nientedimeno che PlayStation Direct, il negozio ufficiale online del brand di Sony dedicato ai videogiochi, che ha pubblicato trailer, immagini ed edizioni di uno dei giochi più amati da parte del pubblico e dei fan di Naughty Dog.

Andiamo con ordine: il gioco con protagonisti Ellie e Joel arriverà su PC e PS5 in una nuova versione, completamente rivista rispetto all’originale, che beneficerà di tutti i miglioramenti dell’hardware next gen. Il titolo sarà disponibile con un nuovo nome, ovvero The Last of Us Parte 1, quasi a collegarsi (anzi, senza quasi) con il secondo capitolo, che Naughty Dog ha sempre trattato come un secondo atto delle vicende di Ellie. Il gioco sarà disponibile in due edizioni: standard e una speciale Firefly Edition, di cui però non conosciamo ancora i contenuti.

Passiamo ora al trailer: al momento il filmato ufficiale non è ancora stato pubblicato, ma è possibile vederlo a questo indirizzo. L’annuncio ufficiale arriverà con molta probabilità durante la conferenza iniziale della Summer Game Fest 2022, prevista per questa sera alle ore 20:00. Il gioco sarà disponibile a partire dal 9 settembre 2022 per PS5, mentre per PC arriverà successivamente.

The Last of Us Part I releasing Sept 2, also in development for PC pic.twitter.com/bIfHayrXeF — Wario64 (@Wario64) June 9, 2022

Difficile capire la natura del progetto, ma è molto probabile che si riferisca a quel remake vociferato da diverso tempo. Era all’inizio del 2021, infatti, che tra vari insider e persone vicino a Sony che circolava la voce di un possibile remake del primo The Last of Us. Ora, a seguito di questa fuga di informazioni decisamente enorme, il tutto è confermato. Non ci resta che attendere un annuncio formale, che ci sveli tutti i dettagli e i retroscena del progetto.