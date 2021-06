Prime Day, i migliori Funko Pop da non perdere!

Tutti ormai conoscono il fenomeno dei Funko Pop, le mini figure che fanno impazzire appassionati di ogni genere, proprio grazie al fatto che riescono a proporre al grande pubblico centinaia di linee che vantano licenze di ogni tipo, da quelle cinematografiche a quelle dei videogiochi e non solo. Quindi la forza di Funko è: tutti sono fan di qualcosa! Ma come fare a districarsi nell’enorme numero di circa 10.000 modelli?

Amazon Prime Day è l’occasione giusta per guidarvi nella nostra selezione migliore di Funko Pop, tenendo conto della loro richiesta sul mercato, delle feature come la foggia, la presenza di glitter o che si illuminano al buio e, ovviamente, facendo riferimento anche al trend di alcuni brand in particolare, ma anche approfittando di prezzi assolutamente irripetibili.

Siete pronti?

Funko Pop Movies: John Wick col cane (terzo capitolo)

È lui, Keanu Reeves nei panni dell’ormai iconico John Wick con il suo fido quadrupede – direttamente dalla terza pellicola – in una realizzazione che riprende in modo dettagliato il protagonista di questa incredibile saga. Se siete degli amanti di Jhon Wick non potete assolutamente perderlo!

Funko POP TV: How I Met Your Mother – Ted

Ted torna in questa iconica statuina Funko Pop! Vinyl della serie How I Met Your Mother. Ted è alto 9cm, una tromba blu ed inserita all’interno di una scatola trasparente da collezione. Inoltre, vi consigliamo di dare un’occhiata agli altri personaggi della serie.

Funko Pop Avengers Endgame: I Am Iron Man Glow in The Dark Deluxe

Una delle nostre preferite. Se come noi avete pianto in Avengers: Endgame, questa figure di Tony Stark col guanto dell’infinito dev’essere nella vostra collezione. Si tratta di un’edizione speciale – contrassegnata con un bollino dedicato – e le parti si illuminano al buio!

Funko Pop: It Pennywise

Il terribile Pennywise protagonista della più recente versione cinematografica di IT, ispirata all’indimenticabile romanzo di Stephen King, è qui per terrorizzarvi con il suo ghigno. Non avrete paura di prendere uno dei suoi palloncini… galleggiano tutti!

Funko Pop: The Shining – Jack Torrance

Restiamo in tema horror e ancora con Stephen King con questa figure di Jack Torrance, protagonista di The Shining. Anche stavolta si tratta di un’edizione molto ricercata dai collezionisti che vi consigliamo di fare vostra fin quando sarà disponibile su Amazon!

Funko Pop Heroes: The Joker (Batman 1989)

Uno dei Joker più amati di sempre, interpretato da Jack Nicholson, nell’oscuro Batman (1989) di Tim Burton. In questa ricercatissima figure il re del crimine di Gotham viene rappresentato in una delle scene del film, quando si trova al museo con Vicki Vale e la spaventa togliendosi il trucco dal viso…buh!

Funko Pop 80th: Batman (1989)

Se però siete apertamente schierati dalla parte del Cavaliere Oscuro, ecco qui una delle figure forse non particolarmente rare di Batman, ma certamente una delle più belle in assoluto. Ancora nella sua versione del primo film di Tim Burton.

Funko Pop Star Wars: The Mandalorian Baby Yoda

Ecco una delle figure più apprezzate e desiderate dai fan di Star Wars e la saga Disney The Mandalorian. Baby Yoda in questa figure è inserito nella borsa del mandaloriano ed è alto circa 10 cm. Il regalo perfetto per chi ha amato questa ultima serie ambientata nell’universo di George Lucas!

Funko Pop! Heroes: DC Holiday – Scrooge Batman

Continuiamo con il “Bat” proponendovi una delle figure più apprezzate in assoluto, nella versione DC Holiday. Provate a immaginare un Batman-Scrooge, con tanto di vestaglia e candela per illuminare una notte fatta di spettri e ricordi… e avrete questa splendida figure limitata!

Funko Pop! Rocks Queen – Freddy Mercury

Chiudiamo la nostra selezione con l’inimitabile frontman dei Queen: Freddy Mercury, degnamente rappresentato in questa figure con corona e mantello, come vuole una delle sue più iconiche apparizioni. Sembra quasi di sentirgli cantare “we will rock you!”.