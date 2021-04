Prime Gaming, cos’è e come funziona e perché iscriversi

Prime Gaming e Twitch sono uniti dal legame indissolubile di Amazon Prime con una valanga di vantaggi per tutti gli abbonati. Per chi non lo sapesse, Twitch è il popolare servizio di streaming di Amazon, che ormai è divenuto punto di riferimento assoluto di ogni amante dei videogiochi e non solo, per poter condividere dal vivo le proprie sessioni di gioco, o ancora assistere a quelle degli altri streamer. Ma Twitch non è solo questo. Twitch è un immenso contenitore dove molteplici contenuti hanno trovato spazio e un assoluto senso di libertà. Il risultato di questa piccola rivoluzione nel campo dello streaming video ha portato quasi 20 milioni di utenti attivi al giorno.

Ma cos’è esattamente Twitch e come funziona? E soprattutto, a che serve abbonarsi?

Cos’è Twitch

Twitch nasce come una costola di Justin.tv, il sito di contenuti streaming lanciato da Justin Kan ed Emmett Shear il 19 marzo 2007. Al tempo, il sito prevedeva una sezione interamente dedicata ai videogiochi, l’unica che crebbe a dismisura, tanto appunto da distaccarsi con il nome di Twitch.tv e far abbandonare il progetto originale nel 2011.

Oggi, Twitch è la quarta più grande fonte di traffico Internet durante i periodi di punta negli Stati Uniti, dietro Netflix, Google e Apple e dopo l’acquisizione da parte di Amazon, avvenuta nel 2014, il servizio si è ampliato ulteriormente nelle funzioni e nei contenuti. Infatti, oltre ad essere diventato il servizio di streaming di eSports più popolare del mondo, Twitch ha lasciato ampio margine anche ai contenuti non pertinenti ai videogiochi, ovvero canali dedicati alla cultura pop, canali musicali, programmi radiofonici e attività di produzione musicale.

Cultura POP su Twitch

Anche Tom’s Hardware è presente su Twitch con il canale dedicato alla nostra verticale di Cultura Pop, con un palinsesto di programmi esclusivi che vedono spesso anche la collaborazione dei più grandi artisti del panorama italiano e internazionale. Ecco di seguito alcuni dei nostri programmi:

Action Figure Show

AVAMPOSTO 31

Benbow: La taverna delle storie

Casa Kilamdil

Craven Road

LEGO Mania

Model Kit Mania

No Paint No Play

Miniature’s Den

Green Art Of Colors

Nerd BreakFast con Victor Laszlo

Nerdage

Storie di Carta

Grafite scuola di fumetto

Voices

Zoltar News

Nei nostri programmi si discute di libri, fumetti, action figure, modellismo, giochi di ruolo e tantissimo altro ancora. Il modo migliore per seguirci è abbonarsi al nostro canale, ma ciò che forse non sapete è che potete farlo da subito e in modo gratuito!

Infatti, se siete già utenti Amazon Prime, abbonarsi al nostro canale è gratis. Si tratta di uno dei servizi compresi nell’abbonamento di Amazon Prime che include anche tutti i vantaggi di di Prime Gaming.

Prime Gaming, come averlo gratis

Per accedere gratuitamente al programma di Prime Gaming che prevede anche l’iscrizione gratuita ai canali di Twitch – compreso il nostro di Cultura Pop – occorre un requisito fondamentale: essere iscritti ad Amazon Prime. Altrimenti, in assenza di Amazon Prime, l’iscrizione a un canale ha un costo minimo di 4,99 euro al mese.

Per chi è stato scollegato dal mondo negli ultimi 15 anni, Amazon è il più grande e- commerce esistente, in attività dal oltre 25 anni e che permette col suo programma Amazon Prime di ottenere spedizioni super rapide e gratuite per migliaia di prodotti, accesso anticipato a offerte durante eventi speciali come il Black Friday, Cyber Monday o i saldi di stagione.

Inoltre, l’abbonamento a Prime include anche la visione dei contenuti streaming video on-demand di Prime Video, la lettura di libri gratuita con Prime Reading, l’ascolto di migliaia di brani musicali con Amazon Music, giochi e contenuti aggiuntivi gratis ogni mese con Prime Gaming, e per finire archiviazione illimitata e gratuita di foto in cloud.

» Clicca qui per iscriverti «

Per quanto riguarda nello specifico Prime Gaming vi basti sapere che include questi servizi:

Iscrizione a un canale Prime Gaming – Iscriviti ogni mese a un canale partner o affiliato per accedere ai vantaggi esclusivi riservati agli iscritti di quel canale e inclusi nell’abbonamento standard, come privilegi di chat, emoticon, distintivi e molto altro.

– Iscriviti ogni mese a un canale partner o affiliato per accedere ai vantaggi esclusivi riservati agli iscritti di quel canale e inclusi nell’abbonamento standard, come privilegi di chat, emoticon, distintivi e molto altro. Accesso riservato ai contenuti di gioco – Ottieni l’accesso a giochi selezionati e bottini in-game senza costi aggiuntivi.

– Ottieni l’accesso a giochi selezionati e bottini in-game senza costi aggiuntivi. Emoticon esclusive – Ricevi emoticon esclusive come KappaHD, ScaredyCat e molte altre, riservate agli iscritti a Prime Gaming e Turbo.

– Ricevi emoticon esclusive come KappaHD, ScaredyCat e molte altre, riservate agli iscritti a Prime Gaming e Turbo. Opzioni colore chat aggiuntive – Imposta un colore per la chat.

– Imposta un colore per la chat. Distintivo chat Prime riservato agli iscritti – Fatti notare con un distintivo esclusivo per la chat. Puoi riconoscere facilmente gli iscritti a Prime su Twitch dall’icona della corona.

– Fatti notare con un distintivo esclusivo per la chat. Puoi riconoscere facilmente gli iscritti a Prime su Twitch dall’icona della corona. Estensione del tempo di archiviazione delle trasmissioni – Salva le trasmissioni passate su Twitch per 60 giorni, anziché per i 14 giorni standard.

Una volta sottoscritto un abbonamento ad Amazon Prime, vi basterà andare sulle impostazioni del vostro profilo Twitch, nella sezione Collegamenti e sincronizzare il profilo col vostro account di Amazon, cliccando appunto sul pulsante “Connetti”.

Ogni abbonato a Prime Gaming gode di tutti i contenuti di Twitch, senza che la visione dei programmi venga interrotta dalla pubblicità e con la possibilità di sottoscrivere degli abbonamenti gratuiti ai propri streamer e canali preferiti ogni 30 giorni. I canali e i loro streamer riservano ai loro abbonati sticker, distintivi speciali ed emoticon esclusive da sfoggiare nelle chat nel corso della trasmissione.

Come iscriversi gratis al canale

Per iscriversi gratuitamente al nostro canale seguite questi semplici passaggi:

Andate sul Canale Twitch di CulturaPop;

Dove appare il nome del canale, cliccate sui pulsanti a destra “ SEGUI ” e poi su “ ABBONATI ”, si aprirà una nuova finestra;

” e poi su “ ”, si aprirà una nuova finestra; Non fermatevi al primo piano di abbonamento da 4,99 €, ma scorrete la pagina fino ad arrivare a inizia la tua prova gratuita.

Molti utenti già abbonati a Amazon Prime non sanno nemmeno di avere questo servizio già incluso! Quindi cosa aspettate?!