L’autore de L’Attacco dei Giganti, Hajime Isayama, è stato ospite negli scorsi giorni la prima volta al Anime NYC in quel di New York City e in occasione del suo panel ha rivelato una serie di aneddoti sino ad ora inediti, fra cui il titolo originale.

Quale era il titolo originale de L’Attacco dei Giganti?

Fermo dalla scena manga dal 2021, anno in cui si è concluso il best-seller (cui finale, ricordiamo, ha fatto soffrire l’autore e ne parliamo qui), il mangaka ha svelato il nome originale prima che quello conosciuto fosse depositato ufficialmente.

La serie, quindi, si sarebbe dovuta chiamare “Humanity vs Titans”, fra l’altro in perfetta sintonia con la battaglie rivelate nel corso delle pagine dell’opera.

Ricordiamo che il finale del manga sarà rivelato nel 2023 anche nell’adattamento anime in occasione della terza parte della Stagione Finale. Cliccate qui per gli ultimi dettagli.

L’Attacco dei Giganti: manga e anime

L’Attacco dei Giganti (Shingeki no Kyojin), scritto e disegnato da Hajime Isayama, è un manga shonen di genere horror, fantasy e azione. In Giappone il manga è pubblicato (mensilmente) da settembre 2009 da Kodansha sulla rivista Bessatsu Shonen Magazine sino ad aprile 2021. L’opera si compone di 139 e 34 volumi totali. In Italia, il manga è edito interamente da Planet Manga con 34 volumi disponibili.

Il manga ha ispirato una serie animata andata in onda per tre stagioni: la prima nel 2013, costituita da 25 episodi; la seconda nel 2017 con 12 episodi; la terza stagione con 22 episodi. Gli episodi si possono visionare gratuitamente su VVVVID (Dynit).

La quarta serie anime, l’ultima, è stata trasmessa tra il dicembre 2020 e marzo 2021 con 16 episodi. La seconda parte ha esordito il 9 gennaio 2022 per concludersi il 3 aprile con 12 episodi ed è disponibile in Italia per la visione sia con sottotitoli su Cruchyroll che con doppiaggio su Prime Video. La terza parte della Stagione Finale arriverà nel 2023: