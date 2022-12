Si sono ufficialmente concluse le riprese di Rebel Moon, epico progetto sci-fi fortemente ispirato a Star Wars e ai film di Akira Kurosawa. Ad annunciarlo è stato il regista Zack Snyder attraverso un post sul suo profilo Vero, condividendo al tempo stesso un nuovo video incentrato sul personaggio incentrato Bae Doona. In molti hanno immediatamente notato lo stile visivo in slow motion che ha contraddistinto buona parte dei suoi film, tra cui la tanto discussa Zack Snyder’s Justice League.

Diffuso un nuovo video di Rebel Moon, progetto sci-fi di Zack Snyder

La storia di Rebel Moon è ambientata su una colonia pacifica ai margini della galassia che si trova minacciata dagli eserciti del tirannico Reggente Balisarius. Gli abitanti decidono di ribellarsi e reclutare guerrieri in giro per la galassia che possano unirsi alla loro missione. Il film arriverà in esclusiva su Netflix nel 2023.

If there’s one thing we’re always going to get from a Zack Snyder movie, it’s breathtaking visuals. Rebel Moon arrives in 2023!pic.twitter.com/lQwW6XG1Ea — Matt Ramos (@therealsupes) December 2, 2022

Il regista ha rivelato che inizialmente Rebel Moon doveva essere un pitch creativo per un progetto più maturo ambientato nell’universo di Star Wars, poi cancellato quando Lucasfilm fu acquisita da Disney nel 2012. Nel cast del film troviamo Charlie Hunnam (Papillon), Djimon Hounsou (A Quiet Place 2), Ray Fisher (Justice League – True Detective) e Doona Bae (Silent Sea), Sofia Boutella, Jena Malone (Antebellum), Staz Nair, E. Duffy, Charlotte Maggi e Sky Yang.

Snyder ha scritto anche la sceneggiatura del film insieme a Shay Hatten (già sceneggiatore di Army of the Dead) e Kurt Johnstad (co-sceneggiatore di 300). Al momento non è stata annunciata una possibile finestra di lancio di Rebel Moon. Il regista aveva già collaborato con Netflix per Army of the Dead, film che ha segnato il ritorno del regista al genere zombie e che ha creato un vero e proprio universo, ampliatosi con il prequel Army of Thieves.