Regali di Natale 2018, statue e action figure

Il Natale è ormai prossimo, e continua la nostra serie di ricche guide per gli acquisti a tema, così da potervi offrire tanti spunti e tante idee per il vostro regalo perfetto!

Essendo, come saprete, inguaribilmente nerd (e collezionisti) ci siam detti che era questa un’occasione giusta per offrirvi qualche spunto ancor più approfondito sugli articoli di genere “nerd”, dopo la guida sugli acquisti generici di qualche giorno fa.

L’argomento di oggi sono quindi statue ed action figure, ed abbiamo cercato di offrirvi – per quanto possibile – una guida agli acquisti eterogenea sia per tematiche che per prezzi, avendo come obiettivo non solo un buon rapporto qualità/prezzo ma soprattutto l’effettiva reperibilità degli articoli in oggetto.

Se volete essere sicuri di ricevere i prodotti Amazon elencati in questa guida prima di natale *iscrivetevi ad Amazon Prime gratuitamente per i primi 30 giorni. *Verifica la data di consegna durante il processo di acquisto.

Action figure di Kratos by NECA

Arrivata sugli scaffali in concomitanza dell’uscita del nuovo God of War, questa action figure di Kratos è velocemente diventata una delle preferite dai fan del gioco (e non solo). Il rapporto qualità prezzo, del resto, è molto vantaggioso e la figure in sé è dotata di una buona qualità dei dettagli e di una buona snodabilità. Il problema, semmai, è quello tipico delle figure della NECA, la cui posabilità mal si sposa con la distribuzione del peso. In sostanza: potete metterla in diverse pose, ma non è detto che resti in piedi. In ogni caso, si tratta di una bellissima figure, e sarebbe veramente un peccato lasciarsela scappare. Dopo un momentaneo aumento dei prezzi dovuto alla velocissima fine delle scorte, la figure è ritornata rapidamente in commercio al suo prezzo consigliato attorno ai 30 euro.

» Acquista Action Figure di Kratos by NECA

Action figure di Crash Bandicoot by NECA

Il merchandising di Crash Bandicoot, diciamocelo, non è mai stato memorabile. Negli anni il personaggio era stato quasi completamente dimenticato, ed anche all’epoca del successo c’erano in commercio solo poche chincaglierie, tra tazze, portachiavi e qualche peluche. Con il ritorno in grande spolvero di Crash, però, le cose sono cambiate e NECA ha deciso di produrre non una, ma diverse figure dedicate al personaggio, raffigurandolo ovviamente nella sua versione “classica”. Corpo tozzo, collo del tutto assente, sguardo stralunato: Crash in tutto e per tutto! Sebbene la snodabilità sia un po’ limitata dalle forme del personaggio, a differenza di molte altre NECA questo Crash è molto stabile, e resta in piedi senza problemi. Per i più esigenti, poi, NECA ha messo in commercio anche altre tre versioni del personaggio: una con Jet Board, una con jet pack, e l’altra con Crash in versione sottomarina. Di queste, tuttavia, è per ora disponibile solo la prima.

» Acquista Action Figure Crash Bandicoot by NECA

» Acquista Action Figure Crash Bandicoot con Hoveboard by NECA

Model kit di Mazinga X Infinity by Bandai

Usciamo un attimo fuori tema, perché qui non parliamo né di una statua, né di una action figure, tuttavia era impossibile non consigliare l’acquisto di quello che è, a nostro giudizio, uno dei più bei model kit recentemente messi in commercio (con tutto il rispetto per Gundam e affini). Questo model kit ritrae infatti la nuova versione del Mazinga Z, ovvero quella “Infinity” dall’omonimo lungometraggio animato. La cosa meravigliosa di questo model kit è il suo fantastico rapporto qualità/prezzo, e la dovizia dei particolari presenti sulla livrea del robot. Pur vero che il nuovo design può lasciare scontenti, il nuovo Mazinga Z Infinity, col suo aspetto realistico e la sua armatura a placche, qui riesce davvero a farsi apprezzare. Il merito è tutto della qualità delle plastiche del kit, della colorazione eccellente, ma soprattutto della eccezionale posabilità. I model kit tendono spesso a smontarsi, specie se non si utilizzano colle di rinforzo. Questo Mazinga Z Infinity, invece, è solido al pari di una action figure di media qualità, ha ottime giunzioni, e non richiede troppa dimestichezza per essere montato. Davvero ottimo.

» Acquista Model Kit di Mazinga X Infinity by Bandai

Le statuette Bishoujo by Kotobukiya

Già da qualche anno imperversano tra i collezionisti le conturbanti Bishoujo di Kotobukiya, ovvero statue in PVC dedicate a personaggi femminili di rilievo, con sculpt ridisegnati ad arte ed in pose più o meno “ammiccanti”. Al di la di qualunque sessismo, le Bishoujo sono statue davvero belle e ben fatte, molto solide e con sculpt sempre di grandissimo livello, affidati generalmente ad artisti internazionali molto noti nel campo delle pin up. In quanto tali è impossibile non suggerirne l’acquisto, specie perché si tratta di prodotti sempre molto stilosi e apprezzabili, con una media dei prezzi che oscilla, tipicamente, attorno agli 80 euro. Noi ci sentiamo di consigliarvi una delle ultime novità uscite, ovvero la versione al femminile del personaggio di Ash Williams, così come ritratto ne La Casa 2, parte di una nuova serie di questa collezione, dedicata proprio al gender swap di alcuni personaggi del cinema horror tra cui Freddy Krueger, Jason Vorhes, e Pinhead in arrivo il prossimo anno. Ovviamente nulla vi impedisce di virare su altri prodotti della linea, tutti caratterizzati da sculpt bellissimi e da un’ottima qualità dei dettagli.

» Acquista Evil Dead 2 Bishoujo Figure by Kotobukiya

» Acquista Freddy Krueger Bishoujo Figure by Kotobukiya

» Acquista Jason Vorhees Reissue Bishoujo Figure by Kotobukiya

» Acquista Bishoujo Figure by Kotobukiya

Action figure del Cacciatore di Bloodborne by Figma

Arrivato a sorpresa solo quest’anno, il Cacciatore protagonista dell’acclamato Bloodborne si è subito imposto all’attenzione dei collezionisti di action figure, nonché degli amanti del popolare titolo From Software. Il perché è presto detto: si tratta praticamente dell’unico oggetto su licenza prodotto che non sia una tazza, una maglietta o simili. Figma ha dato davvero il meglio di sé per questa figure di 15 centimetri, su tutto arricchendola di dettagli, ma anche donandole una buona posabilità, grazie ad articolazioni sapientemente nascoste nello sculpt. Benché ne esistano diversi in commercio, il prodotto si è rapidamente esaurito, ecco perché è attualmente disponibile sul mercato con un lieve sovrapprezzo (dai 100 euro originali, agli attuali 110/130). Considerate che si tratta dell’unico prodotto di rilievo ed accessibile per Bloodborne, la cui alternativa va ricercata nel mercato delle statue, come ad esempio con la straordinaria statua della nipponica Gecco.

» Acquista Action Figure del Cacciatore di Bloodborne by Figma

» Acquista Statua del Cacciatore di Bloodborne by Gecco

Statua di Artorias by Banpresto

Restando in tema Souls-like, consigliamo a tutti i fan di Miyazaki lì fuori di non lasciarsi sfuggire questa bellissima statuetta in PVC dedicata al personaggio di Artorias, lo straordinario spadaccino del mondo di Dark Souls, qui ritratto con uno sculpt di assoluto livello, ed alto ben 17 cm. Riprendendo fedelmente il design, ma soprattutto la cupa colorazione del Camminatore dell’Abisso. Un regalo eccezionale per qualunque fan di Dark Souls specie considerata, anche qui, la scarsezza di prodotti simili dedicati al brand, se si escludono statue dal costo non proprio accessibile.

» Acquista Statua di Artorias by Banpresto

Model Kit Thousand Sunny di One Piece by Bandai

Secondo ed ultimo model kit di questa lista, ma davvero imprescindibile per qualunque fan di One Piece! Questo kit di Bandai rientra nella linea squisitamente dedicata ad alcune delle più memorabili navi pirata apparse nel manga di Eichiro Oda, ovvero la “Grand Ship Collection”. Lunga ben 15 centimetri, dotata anche di una piccola ed efficiente base di appoggio, questa nave assemblabile arriverà da voi con pezzi già colorati, e con un ottimo livello di dettagli, riprendendo la colorazione originale così come offerta secondo lo schema di Oda per l’anime di One Piece. I pezzi sono numerosi, eppure il set resta comunque accessibile, ed è approcciabile anche a chi è a digiuno di model kit (occhio però a dotarvi almeno degli strumenti di base per il montaggio). Ne esiste per altro anche una seconda edizione, più grande e rifinita, che dispone non solo di uno stand di appoggio più bello ed elegante, ma anche tre dei moduli contenuti nel “Soldier Dock System” della nave.

» Acquista Model Kit Thousand Sunny New World di One Piece by Bandai

» Acquista Model Kit Thousand Sunny di One Piece by Bandai

Action figure di Super Mario by Tamashii Nation

Semplicemente uno dei più amati, se non il più amato, personaggio dei videogame di sempre! Super Mario viene proposto dalla sempre eccellente Tamashii Nation con questo sculpt che richiama apertamente il più recente ridesign del personaggio, dotandolo per altro di una posabilità straordinaria, grazie a ben 11 punti di articolazione, che forse vi sembreranno pochi, ma che non lo sono affatto considerate le forme “deformed” della carismatica mascotte nintendo. Ottimi i colori, ma purtroppo scarsino il set di gadget inclusi nella confezione, disponibili invece con un set acquistabile a parte. Nella stessa linea di recente uscita, è disponibile anche il sempre adorabile Luigi, anche se per lui ci saremmo aspettati almeno un aspirapolvere incluso nella confezione.

» Acquista Action Figure Super Mario by Tamashii Nation

» Acquista Super Mario Diorama PlaySet B by Tamashii Nation

» Acquista Action Figure Luigi by Tamashii

Action figure di Anakin Skywalker (versione dark side) by Hot Toys

Se dici “Hot Toys” dici qualità, e lo dici in termini quasi assoluti se si parla di action figure, perché quelle Hot Toys non sono semplici figure con giunture snodabili, ma vere e proprie opere d’arte! Per questo parliamo ovviamente di prodotti di fascia altissima, che arrivano anche ad oltre i 400 euro per pezzo, a seconda del modello e della quantità di accessori (solitamente generosa) del personaggio. Con alle spalle alcune delle licenze più appetibili del mercato, in primis Star Wars e Marvel, Hot Toys ha confezionato negli anni alcuni prodotti bellissimi, come il suo memorabile Iron Man, il bellissimo Boba Fett, o la versione deluxe di R2D2 in uscita il prossimo anno. Noi però vogliamo caldamente consigliarvi questa nuovissima edizione di Anakin Skywalker, al momento della sua conversione all’ordine dei Sith. Si tratta di una figure impressionante dal punto di vista dei dettagli, dotata certamente di molti meno accessori di altre, ma con alcuni tocchi di classe (come la possibilità di lasciare visibile il braccio meccanico) di sicuro impatto. Il prezzo è un po’ alto, ma va giustificato con la natura limitata dei pezzi. Questa è infatti una limited edition, e conoscendo il mercato, al suo esaurimento semplicemente raddoppierà il suo valore. Un regalo di livello, perfetto per qualunque amante e collezionista della saga di George Lucas.

» Acquista Action figure di Anakin Skywalker Dark Side by Hot Toys

La navetta Planet Express by Quantum Mechanix

Arrivata sul mercato da pochissimo, questa riproduzione della celeberrima navetta Planet Express del cartoon Futurama di Matt Groening è ad opera di Quantum Mechanix, azienda di Los Angeles specializzata in piccoli prodotti legati per lo più al mondo del cinema. “Piccoli” perché l’azienda sviluppa solitamente piccole statuette in PVC, divertendosi a ridisegnare i personaggi in versione “chibi”, ovvero deformed e con la testa sproporzionata. Capirete quindi la sorpresa nel vedere spuntare dalla linea di QM una statua che riproduce fedelmente la navetta della serie Futurama, per altro riccamente dettagliata e con tanto di base d’appoggio. Lunga oltre 30 cm, e del peso approssimativo di oltre 600 grammi, questa navetta ha il miglior rapporto qualità/prezzo rispetto ad ogni altra prodotta ad oggi… non che poi fossero moltissime.

» Acquista la navetta Planet Express by Quantum Mechanix

Action figure di Genji by Good Smile Company

Siamo abituati a pensare a Good Smile Company come alla casa delle amatissime “Nendoroid”, ovvero action figure super deformed dedicate al mondo dei videogame e dei fumetti, dotate di uno straordinario compendio di gadget inclusi nella confezione, ma anche di una eccezionale qualità nei dettagli. Eppure a metà di quest’anno, la compagnia ha stupito un po’ tutti presentando una delle sue rare action figure in scala, dedicandola al personaggio di Genji, estrapolato ovviamente dal mondo di Overwatch. Il risultato, non c’è che dire, è eccellente! Pochi i gadget in scatola, ma posabilità e articolazioni eccezionali, per una figure praticamente obbligatoria per ogni buon fan del titolo Blizzard.

» Acquista Action Figure di Genji Overwatch by Good Smile Company

Le Meisho Movie Realization di Tamashii Nation

Già da qualche tempo Tamashii Nation ha avviato un progetto che fonde l’immaginario del periodo Edo (ovvero il Giappone dal 1600 al 1800) ad alcuni personaggi del mondo di Guerre Stellari, partorendo così la linea “Meisho Movie Realization“. In sostanza abbiamo i personaggi dell’universo di Star Wars, ma agghindati con abiti che ricordano quelli del Giappone feudale, con il risultato di alcune combinazioni veramente bellissime! Dettagli da capogiro, una posabilità eccelsa, ed uno sculpt sempre sorprendete, così da rendere i personaggi “diversi”, ma perfettamente riconducibili all’epopea partorita da George Lucas. L’ultima arrivata è la figure dedicata a C-3PO, ma la scelta è ampia, ed i prezzi tutti più o meno abbordabili (salvo rare ed esaurite edizioni limitate), consigliarvene solo uno è impossibile, ma la garanzia sull’intera linea è assoluta! Con lo stesso stile c’è poi anche la “Meisho Manga Realization”, praticamente stesso concept, ma con gli eroi Marvel al posto dei personaggi di Lucas.

» Acquista Meisho Movie Realization di Tamashii Nation

Statua di Thanos by Kotobukiya

Il titano folle del mondo Marvel, qui riportato in tutta la sua poderosa potenza seguendo il design e la colorazione del film Avengers: Infinity Wars. Questa statua è stata recentemente messa in commercio dalla sempre ottima Kotobukiya, e misura ben 28 centimetri, in scala 1/10. Lo sculpt è di altissimo livello, così come la colorazione, che richiama fedelmente al film. Costruita in PVC, pesa oltre un chilo e farà certamente un figurone nella collezione di qualunque appassionato di statue a tema Marvel. Qualora poi non vi garbasse, potete sempre optare per la versione più cassica del Titano, messa in commercio da tempo direttamente da Marvel, e con lo straordinario sculpt ad opera di Clayburn Moore.

» Acquista Statua di Thanos by Kotobukya

Body Kun & Body Chan by Bandai

Nel campo dello studio delle arti, una volta esistevano gli omini in legno posabili, con cui gli aspiranti artisti potevano esercitarsi nello studio del movimento dei corpi, così da poterli riportare più fedelmente su carta. Oggi, con l’avvento delle figure di nuova generazione (ovvero con uno straordinario numero di punti di articolazione) quegli omini di legno sono stato sostituiti dalle action figure, e la preferita dagli aspiranti artisti e disegnatori è certamente la coppia di Bony Kun e Body Chan. Parliamo di due figure, una maschile e una femminile, messe in commercio da qualche anno da Bandai, con lo scopo di fare da “modelli” per gli aspiranti artisti. Non ci sono volti, non ci sono dettagli, ma solo grande posabilità e un buon numero di gadget, così da renderli due perfetti modelli per le proprie produzioni artistiche.

» Acquista Body Kun by Bandai

» Acquista Body Chan by Bandai

