Regali di Natale 2018, regali nerd e geek

Che Natale sarebbe senza un regalo a tema nerd? Sarebbe un Natale sprecato a giudizio di chi vi scrive, perché è proprio il Natale l’occasione migliore per regalare (e regalarsi) un po’ di gadget e memorabilia vari per tutti i nerd e i geek lì fuori, alla disperata ricerca di oggetti con cui occupare le proprie mensole.

Noi di Tom’s, ormai lo saprete, abbiamo una passione per il collezionismo in ogni forma, e una naturale curiosità verso gli oggetti più strampalati. Ecco perché ci è sembrato naturale proporvi questa bella lista di Natale, contenente 15 consigli per un regalo nerd e geek di tutto rispetto!

Chtulhu Phantom Labyrinth

Ok questo più che un regalo è quasi una punizione! I phantom labyrith sono l’ultima moda in fatto di passatempo tascabili. Si tratta sostanzialmente di piccoli cubi contenenti un labirinto in tre dimensioni, attraverso il quale occorre far passare una piccola sfera di metallo. Al giocatore, però, non è possibile vedere il percorso, se non al suo inizio ed alla sua fine. Per orientarsi nel labirinto non può fare altro che basarsi sui suoni emessi dalla sfera metallica, e capirete bene che la cosa non è affatto semplice. Ne esistono di varie difficoltà, definite da quanto è intricato il dedalo interno del cubo, e quello dedicato a Chtulhu, è il più difficile mai prodotto sino ad oggi. Così difficile, ma così difficile, che pare che chiunque lo risolva sarà poi in grado di risvegliare il dio dal suo sonno nella perduta città sommersa di R’lyeh.

L’orologio di Leonardo Da Vinci

Questo è un gadget di grande effetto, ma anche e soprattutto un bellissimo giocattolo educativo per i più piccini. Si tratta sostanzialmente di una riproduzione completamente assemblabile in plastica, del celebre “Orologio di Leonardo”, ovvero uno dei tanti macchinari di Da Vinci che, come intuibile, serviva a calcolare il tempo. Grazie ad un sistema di leve e pesi, questo piccolo macchinario permette di avviare l’orologio che però, ovviamente, non ha un movimento eterno come un odierno cronografo ma richiede la ricarica dell’apposito peso per tendere di volta in volta le corde che muovono gli ingranaggi. Non sarà l’orologio più preciso del mondo, ma resta un oggetto molto bello, per altro divertentissimo da costruire. La stessa ditta di modellismo, la nostrana Italeri, offre anche altri divertenti modelli del Da Vinci, completamente assemblabili, tra cui vi segnaliamo l’elicottero, e ovviamente la celebre Macchina Volante.

Il Bat-segnale da scrivania

Se state cercando un modo di dare un tono alla vostra scrivania, allora questo è l’oggetto che fa per voi! Questo piccolo Bat-segnale permette di proiettare il logo di Batman fino ad una distanza di 8 metri, e potendolo ruotare di 360° permette un orientamento perfetto, sia su pareti che su soffitto. Perfetto nel caso in cui il Joker o qualunque altro villanzone stiano attentando all’integrità della vostra famiglia, occhio però che l’arrivo di Batman non è garantito.

Set Lego Brickheadz

Avete sempre sognato di vedere la vostra forma Lego ma le opzioni in rete non vi soddisfano? Ebbene questo è il regalo che fa per voi! Nell’attesa che Lego crei un servizio ufficiale per la creazione della propria minifig, arriva sul mercato questo divertente set che vi propone la possibilità di creare il vostro Brickheadz personalizzato. Cos’è un Brickheadz? Fondamentalmente una piccola action figure statica (come i famosi Funko Pop!) ma interamente fatta di mattoncini Lego. Ne esistono di dedicati a diversi brand, tra cui Guerre Stellari e i supereoi Marvel, ma con questo set potrete personalizzare da zero il vostro modellino di mattoncini, così da poterlo esporre con fierezza insieme al resto della collezione. Considerato il prezzo non avrete mai più occasioni simili!

Lampada Tetris

Se siete alla ricerca di una lampada che dia un tocco nerd all’ambiente senza spendere troppo, allora questa lampada Tetris è la scelta giusta! Parliamo di una lampada modulare, con 7 mattoncini, uno per ognuno dei tetramini del popolare videogame. La base della lampada è composta dal pezzo lungo (“la barretta”) dietro la quale c’è l’attacco per la corrente e il tasto di accensione. Gli altri pezzi sono completamente liberi da vincoli e per accenderli basterà semplicemente che tocchino la base, o che siano in contatto con pezzi che la toccano a loro volta. Questo permette numerose combinazioni per disporre la lampada come si preferisce e, complice un’illuminazione LED, la luce diffusa è d’atmosfera e molto accattivante.

Maglioni natalizi a tema Star Wars

Da qualche anno a questa parte è esplosa la moda dei maglioni di Natale di varie fantasie a tema nerd. Si tratta di una moda squisitamente americana, che consiste in maglioni dalle stampe e dai ricami spesso improbabili, con l’aggiunta di spunti dedicati ai più popolari brand del mondo del cinema, degli anime e dei videogame. Generalmente questi maglioni non sono nulla di che, ma quelli a tema Star Wars sono un must per qualunque nerd che voglia passare le feste senza “un’insopportabile mancanza di fede”.

Il Boccino d’oro radiocomandato

Con l’arrivo nelle sale del nuovo film della saga di Animali Fantastici, Warner e Wizarding World hanno messo in commercio una nuova serie di simpatici gadget, alcuni dei quali sono alla stregua di piccoli trucchi in scatola. Nettamente di un’altra pasta è però questa nuova edizione del popolarissimo Boccino d’oro. Sostanzialmente parliamo di un minidrone a doppia elica, con una stabilizzazione data dallo sbattere delle due ali del boccino che, ovviamente, si muovono assieme alle eliche sovrastanti. Non è ovviamente un drone da competizione (anche perché parliamo di un giocattolo a tutti gli effetti), ma l’effetto è molto carino ed il rapporto qualità prezzo è più che dignitoso.

La penna infinita

Ecco un oggetto veramente bellissimo, ottimo per sé stessi e per gli altri, specie se si ha la passione per la scrittura a mano. Si tratta della Napkin Forever, ovvero uno strumento di scrittura, tecnicamente una penna, che non utilizza né inchiostro, né grafite (pur avendo un tratto accostabile a quello di una matita). In sostanza questa penna scriverà per sempre, a prescindere da quanto la usiate e dalla temperatura a cui la sottoponiate. Se vi state chiedendo come sia possibile, semplicemente la punta della Napkin Forever è costituita da una lega metallica chiamata Ethergraf, che riesce a graffiare in modo infinitesimale il foglio di carta su cui viene passata, creando l’effetto della scrittura. Bellissime da vedere e da regalare, le penne in Ethergraf sono ancora poco note, e sono costituite, generalmente, in materiali nobili che le rendono perfette come regalo. Il nostro consiglio è proprio di acquistare la Napkin Forever, non solo perché Napkin è l’ideatrice del brevetto originale, ma anche perché la Forever, col suo corpo in alluminio, è quella col miglior rapporto qualità prezzo!

Accappatoio da Jedi

Ammettiamolo: tutti usciti dalla doccia, accappatoio addosso, ci siamo guardati allo specchio immaginandoci come dei potenti maestri Jedi (o Sith, a seconda dell’allineamento). Ebbene oggi non vi offriamo la soluzione per diventare dei veri Jedi, ma piuttosto un accappatoio per simulare e immaginare con quello stile che ad oggi vi era mancato. Questo accappatoio è stato progettato per simulare il tipico abito Jedi, con tanto di ampio cappuccio. In rete ne troverete molti simili, magari a prezzi anche più concorrenziali, ma questo è l’unico ufficiale a marchio Star Wars, ed è l’unico che riprende fedelmente la tipica colorazione dell’abito originale. Occhio a non sfoderare la spada laser in pubblico…

La macchina dei pop corn della Morte Nera

Sempre in tema Star Wars, impossibile non consigliare l’acquisto di questa bellissima macchina per i pop corn a tema Morte Nera, la cui parte superiore si trasforma in una comoda ciotola in cui disporre i chicchi appena scoppiati. In plastica solida, questa macchina da cucina ha un aspetto divertente e accattivante, e quando richiusa è anche un simpatico oggetto da arredamento a tema. Scoppia i pop corn con il sistema ad aria calda, quindi non c’è combustione di grassi e non c’è unto in giro per la cucina, ed è facile da pulire. Insomma, perfetta per quando organizzerete la prossima maratona di Guerre Stellari, e non solo!

Dungeons & Dragons Art & Arcana: A Visual History

Semplicemente il libro definitivo per qualunque amante di Dungeons & Dragons. Dungeons and Dragons Art & Arcana: A Visual History è un massiccio volume dedicato al popolare gioco di ruolo ideato da Gary Gigax e Dave Arneson, che attraverso una serie eccezionale di documenti d’epoca, bozzetti, schizzi preparatori e fotografie, raccoglie e racconta la nascita e lo sviluppo di quello che è diventato, negli anni, un vero e proprio fenomeno di culto. Disponibile in tre edizioni diverse, standard, kindle e deluxe, il nostro consiglio è di cercare di accaparrarsi direttamente l’ultima e più pregiata, vista la straordinaria qualità cartotecnica del volume.

R2D2 programmabile di Littlebits

La startup Littlebits ha letteralmente sorpreso tutti quando annunciò uno dei progetti più belli mai visti nel mondo nerd: un robot R2D2 in miniatura, costruibile e… programmabile! Il kit è stato appositamente ideato per tutte le fasce d’età, e pur regalandolo ad un bambino questi non avrà bisogno dell’aiuto di un genitore per assemblarlo in tutta sicurezza. Il droide è dotato di luci, suoni e si muove tramite la programmazione della sua app proprietaria, in connessione bluetooth con qualunque smartphone iOS o Android. Può essere smontato e rimontato a piacimento, personalizzato con gli adesivi inclusi nella scatola, e anche utilizzato in combinazione con alcuni giochi e sfide già programmati tramite app. Semplicemente bellissimo!

Neo Geo Mini

Un ritorno in grande spolvero, per un marchio che ha segnato l’infanzia di moltissimi amanti del buon vecchio videogame da sala. Neo Geo Mini è un vero e proprio tuffo nel passato, tanto per il parco titoli, ben 40 perle dell’epoca d’oro delle sale gioochi, sia per il suo design: praticamente un mini cabinato da scrivania con cui poter giocare comodamente e senza doversi per forza connetter ad una TV. Con la possibilità di connettere al cabinatino anche due pad (attacco USB Type C), il Neo Geo Mini si presta, attaccandolo poi ad una TV, anche a partite in coop con un amico, opzione doverosa vista la presenza nel parco titoli disponibile di perle del fighting game come Art of Fighting e Samurai Shodown, e di pietre miliari coop quali Metal Slug e Fatal Fury.

Le Myth Cloth di Saint Seiya (Cavalieri dello Zodiaco)

C’è poco da fare, a distanza di un trentennio le armature dei Cavalieri dello Zodiaco restano ancora dannatamente belle, ed il fatto che da diversi anni a questa parte siamo arrivate in commercio le loro versioni “Myth Cloth” non fa che aumentare la nostra quotidiana salivazione. Per chi non sapesse di cosa parliamo: le Myth Cloth sono una serie di action figure pubblicate da Bandai, che ricalcano con incredibile fedeltà l’aspetto, le colorazioni e le forme dei personaggi visti in ogni prodotto dei Cavalieri, dagli anime originali al più recente film in CG. Ogni armatura è completamente smontabile, e può essere disposta sia sul corpo del cavaliere che nella loro posa richiamante la costellazione (la cosiddetta “object form”). Si tratta di action figure bellissime, ed almeno una di esse dovrebbe far parte della collezione di qualunque nerd del pianeta!

Air Selfie

Questo è un regalo imprescindibile per quanti amino scattarsi dei selfie di altissimo livello. Air Selfie è infatti un drone, grande più o meno quanto una carta di credito, e in grado di connettersi a qualunque smartphone iOS e Android, scattando così foto dall’alto o da grande distanza. È dotato di una microcamera da 5 MP, di quattro rotori silenziati e di un sistema di autostabilizzazione per evitare foto mosse o fuori fuoco. La memoria interna è di 4GB e permette di scattare foto continuativamente per alcuni minuti, con una durata complessiva di un’ora di utilizzo grazie alla veloce ricarica della powerbank inclusa. Certo il prezzo non è per tutti, ma è ad oggi l’unica vera proposta per dei “selfie volanti” che sia in grado di scattare con qualità e grande trasportabilità.

