Resident Evil: Infinite Darkness – nuove immagini e dettagli

Capcom ha iniziato a sbottonarsi Resident Evil: Infinite Darkness, la nuova serie in CG dedicata alla sua storica saga survival horror nata nel 1996 su PlayStation. Ha anche pubblicato delle nuove immagini che mostrano i protagonisti e la locandina ufficiale.

È bene innanzitutto precisare che si tratterà di una serie Netflix original e sarà prodotta e supervisionata da Hiroyuki Kobayashi di Capcom. Della sua creazione si occuperanno TMS Entertainment e Quebico per quanto riguarda le animazioni.

I personaggi protagonisti confermati sono per ora Leon S. Kennedy e Claire Redfield, che saranno doppiati rispettivamente da Nick Apostolides e Stephanie Panisello. I fan di RE troveranno particolarmente familiari le loro voci, dato che si tratta degli stessi attori che hanno doppiato i personaggi nel remake di Resident Evil 2 uscito nel 2019.

Netflix ha ufficializzato la sinossi della serie:

Siamo nel 2006, nei file presidenziali segreti trovati nella rete della Casa Bianca vengono trovate tracce di un accesso improprio. L’agente federale Leon S. Kennedy si unisce al gruppo invitato alla Casa Bianca per indagare su questo incidente. Improvvisamente le luci si spengono e Leon e il team SWAT sono costretti a sconfiggere un’orda di misteriosi zombi. Intanto Claire Redfield, membro dello staff di TerraSave, mentre si trova in un paese lontano in cui sta fornendo sostegno ai rifugiati, si imbatte in un’immagine misteriosa disegnata da un giovane. Perseguitata da questo disegno, che sembra essere una vittima di un’infezione virale, Claire inizia la sua indagine. La mattina dopo Claire visita la Casa Bianca per richiedere la costruzione di una struttura assistenziale. Lì si incontra nuovamente con con Leon e sfrutta l’opportunità per mostrargli il disegno del ragazzo. Leon sembra rendersi conto di una sorta di connessione tra l’epidemia di zombi alla Casa Bianca e lo strano disegno, ma dice a Claire che non c’è alcuna relazione tra le due cose. Col tempo, questi due focolai di zombi in paesi lontani portano a eventi che scuoteranno la nazione fino al midollo.